Asuntos Públicos – Tuxpan: autorizan deuda pese a calificación negativa

Eduardo Coronel Chiu

Tuxpan: autorizan deuda pese a calificación negativa

La calificación negativa a la capacidad crediticia del municipio de Tuxpan confirmada recientemente por Moody’s Investors Service muestra que el Congreso local no hizo bien su trabajo en la autorización de endeudamientos de salida a un grupo de ayuntamientos.

En la sesión del pasado 9 de mayo, el Congreso local autorizó al ayuntamiento de Tuxpan contratar créditos por 30 millones de pesos para pagar en 10 años, sin siquiera verificar que unos días antes, el 3 de mayo, la calificadora Moody’s emitió una opinión negativa a este municipio, al que colocó en el rango inferior de las calificaciones para municipios (ba2.mx, escala nacional México).

El reporte de la calificadora refiere un elevado endeudamiento –que situaba en 264.4 millones de pesos a mediados de 2016–, integrado en su mayor parte por créditos bancarios del periodo en que fue alcalde Alberto Silva, El Cisne, y un saldo de 26 millones de pesos de la bursatilización.

A esa deuda elevada le agregan su muy limitada posición de liquidez, balances operativos deficitarios de -10.9% (en el periodo 2011-2015), así como bajo nivel de ingresos propios.

No se sabe como pagarían la nueva deuda y si habrá instituciones financieras que se arriesguen a prestarle, pero de lo que no hay duda es que la Comisión de Hacienda Municipal del Congreso, la que elaboró el dictamen favorable, procedió con negligencia.

Donde brilla está la luz

Parece también sospechoso que ya para salir, igual le hayan autorizado a este municipio celebrar un contrato de asociación pública-privada en la modalidad de concesión para el servicio de alumbrado público, a 10 años, por un importe de 65 millones de pesos. Por cierto que esas operaciones se han generalizado a últimas fechas y van en paquete un grupo numeroso de ayuntamientos alineados para una empresa denominada NL Tecnologies., SA de CV. ¿Quién las promueve?

Municipios del año de Hidalgo

El presidente municipal saliente de Tuxpan es del PRI, hasta donde se sabe, Raúl Ruiz, al igual que la alcaldesa de Nanchital, Brenda Esther Manzanilla, a quien le autorizaron contratar créditos de salida por 32 millones de pesos, y el de Playa Vicente, Abdón Márquez, que se puede llevar 20 millones; pero los más abusadores de la deuda del año de Hidalgo son los del PAN.

El más voraz de todos el de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo del gobernador Yunes Linares, para quien pusieron en bandeja un endeudamiento por 100 millones de pesos; Otro de los aliados del grupo dominante del PAN, el presidente municipal de Tantoyuca, Jesús Guzmán Avilés, hermano de Joaquín, el titular de la Sedarpa y de la senadora María del Rosario de los mismos apellidos, tomará 65 millones de pesos para su cierre. Y el PRD también le pegará a la piñata en Pueblo Viejo con 48 millones de pesos.

Con el pretexto de que el gobierno de Duarte les quedó a deber dinero de fondos federales y requieren concluir obras, los diputados justificaron a 12 municipios endeudarse por un total de 347 millones de pesos.

Pero las nuevas deudas deberán pagarlas los gobiernos municipales siguientes, sin que exista una obligación de pago o aportación del Gobierno del Estado.

Es de notarse que de los 212 municipios a los que también quedaron a deber, 200 no participaron (hasta ahora) de la piñata crediticia del año de Hidalgo, solo entraron los muy consentidos y todavía más ganones.

Cuenta regresiva electoral

El tiempo se acaba. Este fin de semana le echaron los kilos en los actos de cierres de campaña la mayoría de los candidatos a alcaldes para los 212 municipios; no faltaron los “visitantes distinguidos” de todas las marcas, aunque poco ayudan a sumar votos, los acarreados y los festejos anticipados de triunfo que solo unos cuantos verán realizarse; muchos los llamados pocos los escogidos.

El miércoles es el último día para hacer propaganda positiva; partidos y candidatos deben cesar sus convocatorias públicas al voto en su favor; las campañas negras, escudadas en la triangulación o en las redes sociales no reguladas irán hasta el último momento.

Se preparan los operativos de movilización a electores, el choque de las estructuras partidistas en el terreno. El domingo es la jornada electoral, la emisión de los votos, la hora de los electores y de la verdad de quienes obtendrán la mayoría y los cargos públicos. No solo para Veracruz, que dirime gobiernos municipales, sino también para los tres estados que tendrán elección para gobernadores, el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Ya falta menos, el conteo regresivo empezó.