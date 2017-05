Dale Dale – No hay equidad en elección de Veracruz

No hay equidad en elección de Veracruz

Entre acusaciones de los candidatos para alcaldes de Veracruz del PRI y Partido Verde, Fidel Kuri, así como más enfático de parte del candidato de Morena, Ricardo Exsome, acerca de lo que se avecina el próximo domingo cuando sean las elecciones, se quejan de las ventajas ilegales de Fernando Yunes al estar involucrado en la elección el Gobierno del Estado por ser el hijo del gobernador el candidato del PAN-PRD, lo que hace que tenga ahora a su servicio a Seguridad Pública, Policía, Tránsito, los mapaches electorales, así como dinero para comprar el voto. Lo que los panistas tanto denunciaron ahora lo operan y lo disfrutan.

Pero también manejan descaradamente los programas sociales sin que nadie les diga nada. Primero era en Boca del Río con el Boca sonríe y ahora con los de Sedesol, que incluso varios candidatos fueron grabados prometiendo que se los darían a donde votaran por los candidatos de esta coalición del PAN-PRD.

Van por un hueso, pero…

En Veracruz es el municipio donde más se nota el contraste entre los amigos del candidato Fernando Yunes y los panistas que van a campaña, pues mientras los amigos de Yunes son puros juniors que llegan bien vestidos, con zapatos caros, jeans de diseñador y sus camisas relucientes y planchadas, frescos como una lechuga, ya que hacen trabajo de acompañamiento, sólo se suben a las Suburbans y listos para la foto, mientras que los otros, los de la talacha, son los que andan de un lado a otro, ponen lonas, sudan la camiseta y que por más que posteen fotos en redes sociales que andan en campaña y con el candidato no les valdrá para obtener un cargo y menos un buen salario.

Si de por sí anda mamón ya siendo el candidato, de llegar a ganar a ver dónde lo encuentran.

Como se ha visto de los Yunes, que con unos se hace campaña y son otros con los que se gobierna. Igual lo ha hecho el otro hermano, el alcalde de Boca del Río quien desde su primer gobierno a todos los directores que nombró eran sus amigos, cercanos, conocidos o parientes, pero no los panistas, ya los fue afiliando para ir engrosando su grupo de miembros activos.

Pero la esperanza de ser “incluidos” en estos tiempos donde el trabajo escasea es lo que les hace andar de sol a sol, pero si no “cupieron” en el gobierno del estado, cómo pueden pensar que cabrán en los municipios, debe ser porque esperan que haya más espacios que amigos para colocar, así que aunque sea un puesto creen que les darán.

El escopetazo de Gina

La ex coordinadora de Comunicación Social del gobierno anterior y todavía presidenta de la Fundación Luis Donaldo Colosio del PRI estatal, vinculada a proceso por la Fiscalía de Veracruz por distintos cargos, sujeta a prisión preventiva, ha incluido en la estrategia de su defensa disparar un escopetazo de señalamientos a sus ex compañeros de gabinete, “salpicando” a otros que pasaron por algún cargo en el sexenio pasado, que fueron “duartistas” en su momento, hasta algunos que no habían salido a relucir o que no han sido citados, como es el caso del ex alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur, que fue un brevísimo tiempo secretario de Finanzas, cargo que también ocuparon Tomás Ruiz, quien no ha sido acusado y menos citado; Fernando Charleston, quien salió rápido del cargo, pero ya se había llevado su parte por haber hecho varios “pagos” a empresas de sus “jefes” y más de su ex jefa y amiga, pero también a Gómez Pelegrín le andan cargando “milagritos”. Así que sigue armándose la lista de quién será el o la que sigue para la prisión preventiva, pero peor aún es que los quedan libres después de que ya varios han sido detenidos están en el estrés de si les “toca”, por más arreglos que tengan, como dicen algunos, como el ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes; el ex secretario de Turismo Harry Grappa, que no tiene fuero, y otros que sí lo tienen como los diputados federales Édgar Espinoso y ´-Érick Lagos, a ver qué arreglo se rompe primero o quien haya “pagado por adelantado”.