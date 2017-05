Inicia hoy el tercer Círculo de Ciencia Ficción

Redacción AZ / Xalapa

El Círculo de Ciencia Ficción Sizigias invita al público en general a un encuentro para los fans de la ciencia ficción, un género versátil que abarca libros, películas, artes, política, filosofía, diseño y ciencia. Este lunes 29 da inicio y se llevará acabo martes 30 y miércoles 31 de mayo, en las instalaciones de Realia Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, de las 16:00 a las 20:00 horas.

En este encuentro habrá pláticas sobre historia del género, nuevas series, videojuegos, música, cortos, presentaciones de libro, la rifa de un Delorean a escala y una mesa de discusión de la serie Rick and Morty.

Gracias al interés del público en general éste es el tercer encuentro en Xalapa, el primero se llevó a cabo en septiembre del 2016 en las instalaciones de la Escuela Veracruzana de Cine «Luis Buñuel»; el segundo fue en diciembre del mismo año con el apoyo de Casa del Lago UV. Ahora Realia es la sede; además, el interés que el público demuestra que la ciencia ficción no es cosa de niños, sino un género abierto a la investigación y la discusión. No se pierdan este encuentro y para mayor información visite en las redes sociales la página del evento o la del Círculo de Ciencia Ficción Sizigias:

El programa: lunes 29, mesa 1de 4:00 a 4:40 pm, presentación del libro Deux ex machina, de Rafael Cervera. Mesa 2, de 4:45 a 6:15 horas, 1. Yavhe Alexander, «De Ciber-cerebros y Desviantes. Un breve recorrido de los universos ficticios de Cyberpunk 2040 y Humankind». 2. Andros Saldaña

«Videojuego como espacio narrativo en 3 casos: Ghostbusters, Metal Gear Rising: Revengeance y Halo. 3. Alfredo Álvarez, «Robots, androides y cyborgs; los nuevos humanos», moderador: José Luis Cardona.

Mesa 3. De 6:15 a 8:00 pm. Mesa de discusión de Rick and Morty y proyección de capítulo 1 de la tercera temporada. Moderan: Yavhe Alexander y Mariana Carbajal.

Martes 30. Mesa 4, de 4:00 a 4:40 pm. Presentación del libro El Olvidado Imperio Natdzhadarayama, de Rómulo Pardo Urías. Mesa 5, de 4:45 a 6:15 pm. 4. Faustino Gerardo Cerdán Vargas, «Gabriela Rábago Palafox: cuentos de niños en la era espacial». 5. Sully Pérez. «Cuando la ciencia ficción conoce el fanzine». 6. Kevin Salgado Espinosa, «El zorro y el bosque, Ray Bradbury habla de México y viajes en el tiempo»; modera: Irsa Yésica Ruiz Villa.

Mesa 4, de 6:30 a 8:00 pm. 7. Rafa de la Garza Talavera, «Elon Musk: vivimos en un mundo de ciencia ficción». 8. César Raziel Lucio Palacio, «El manejo de la naturaleza en la ciencia ficción: ¿hemos llegado al futuro?». 9. Jorge Armando Romo Bonilla, «Los mundos exóticos de René Laloux: ciencia ficción y vida extraterrestre en la animación francesa del siglo XX». Modera: Andros Saldaña.

Miércoles 31. Mesa 5, de 4:00 a 5:20 pm, 10. Rodolfo Bracho Pereda, «A song of Lya y la entrega total». 11. Sergio Ramírez Landa, «La adaptación cinematográfica de Ghost in the Shell». 12. Gerardo Hernández Rodríguez, «El horror en Alien». Mesa 6, de 5:20 a 6:30 pm. 13. José Luis Cardona «Enemigo mío. Civilizaciones interestelares en choque». 14. Irsa Yésica Ruiz Villa, «Laura Esquivel y Enrique Serna: la parodia de la ciencia ficción». 15. Gabo Sosa Palmeros, «MexiFi: ciencia ficción a la mexicana». Moderador: César Raziel Lucio Palacio.

Mesa 7, de 6:30 a 7:10 pm, proyección del cortometraje Ocaso, de Felipe Ferrer Bárcenas (plática del director). Mesa 8, de 7:15 a 7:25 pm, rifa de Delorean a escala 1/24 y de colección de ciencia ficción. Clausura, de 7:30 a 8:00 pm. Concierto del solista Israel Janeiro.