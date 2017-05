Dale Dale – Democracia lejana en Veracruz

Democracia lejana en Veracruz

Antes abusaban los priistas, ahora con los panistas en el gobierno estatal son ellos los que se aprovechan. Los programas sociales, desde los nombres comerciales que les pusieron, “Veracruz comienza contigo”, según el gobierno panista es su programa que combate a la pobreza y el rezago social y al lema de campaña para estas elecciones de la coalición PAN-PRD “Contigo el cambio sigue”. Más descaro no puede haber el uso del contigo vincula y condiciona a los beneficiarios de los programas sociales para que sometan su voto a favor del partido que les entrega las ayudas de estos programas, en los que se reparten muchos millones de pesos sin ningún control confiable, como si el dinero lo pusieran los Yunes panistas y no los ciudadanos con sus impuestos. Igual que cuando gobernaba el PRI.

En una democracia real y funcional, los ciudadanos no deben de percibir que los programas provienen de un partido o grupo gobernante, sino que son derechos de los ciudadanos que se consiguen con el dinero de todos los mexicanos.

Denuncian candidatos de oposición trampas

Entre puras descalificaciones están cerrando el proceso electoral de parte de varios candidatos, de partidos distintos y en diversos lugares del estado en donde aseguran que se están presentando irregularidades rumbo a la elección de este domingo, pero Veracruz es el lugar donde más quejas hay por parte de distintos partidos en contra del gobierno estatal.

El candidato del PRI, Fidel Kuri, mandó un comunicado diciendo que suspendía campaña por las irregularidades que ve en el proceso con una reimpresión de boletas y que ven que el estado está operando para que el hijo del gobernador, que es candidato del PAN-PRD, se vea favorecido para ganar, un grupo de priistas se fueron a plantar afuera del OPLE para mostrar su inconformidad y exigir que se actúe conforme a la ley.

Pero también el candidato de Morena, Ricardo Exsome, hizo pronunciamientos al respecto, esto luego de dar una rueda de prensa en el café de La Parroquia en el que un grupo de panistas se adherían a la campaña que encabeza para ser alcalde de Veracruz, estos panistas habían apoyado a otro candidato que no era el hijo del gobernador y no han sido tomados en cuenta, por lo que estarán ayudando y operando para un candidato de la oposición, como lo es Exsome, el de Morena.

Estalla la violencia

Ya casi para ser el día de la elección querían o van a reimprimir las boletas del municipio de Veracruz, ya que aseguran que el nombre del candidato del PT no aparece correctamente y que el color del logotipo de Morena no es el correcto, pero varios creen que es parte del fraude electoral que fraguan para el domingo.

Un grupo de priistas llego a protestar por la reimpresión de boletas, que consideran es con fines fraudulentos, pero fueron golpeados por un grupo de choque de elementos de Seguridad Pública Estatal vestidos de civil. Varios de los golpeados fueron atendidos en la Cruz Roja.

En Coatzacoalcos de plano en un vehículo en donde se desplazaban capacitadores con paquetes de boletas electorales fueron interceptados y les robaron unas 700 boletas, con lo que ya la credibilidad de esta elección municipal está más en duda, ahí pudo ser tanto el PAN, como el PRI, ya que es un municipio de los que ha demostrado tener mucha simpatía por los candidatos de Morena.

En Alvarado fueron solo dos boletas al menos reportadas como faltantes, lo que conociendo esa zona hizo que se hiciera un gran alboroto, ya que anuncian de que están fraguando un fraude electoral para el 4 de junio. Pues con solo dos boletas es fácil, dicen, iniciar una práctica de trampa llamada “carrusel “ y así poder asegurar que obtendrán el triunfo y de esta forma perpetuarse en el poder los Ruiz-Platas.