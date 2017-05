Despedirán a 300 empleados del Poder Judicial

Connect on Linked in

Redacción AZ Veracruz

A partir del día primero de junio, alrededor de 300 empleados no basificados y de confianza serán despedidos tras el acuerdo del Consejo de la Judicatura de desaparecer los juzgados Primero Menor de los distritos judiciales de Córdoba, Orizaba, Xalapa y Veracruz, así como también el Tercero Menor del distrito judicial de Veracruz.

En un documento en poder de este medio de comunicación, se vierte que en lo que respecta los trabajadores adscritos a los juzgados que con este acto desaparecen, deberán pasar a formar parte de un órgano jurisdiccional diverso, siempre que se trate de trabajadores que sean considerados de base; los trabajadores sindicalizados no deberán ser adscritos a juzgados de proceso y procedimiento penal oral.

Los trabajadores de confianza que se encuentren adscritos a los juzgados que con esta medida desaparecen no deberán de continuar con la relación laboral que tienen con esta institución, ya que esta entidad pública se encuentra facultada para dar por terminadas las relaciones laborales sin responsabilidad para el patrón.

En relación con los recursos humanos no basificados que estuvieron adscritos a los juzgados menores de referencia, se deberá dar por terminada la relación laboral con el Poder Judicial, ante la conclusión de la prestación del servicio, al extinguirse en los recintos judiciales que la hacían necesaria.

Mientras tanto, los recursos humanos no profesionalizados que estuvieran adscritos a los órganos jurisdiccionales que ocupan, se deberá dar por terminada la relación con el Poder Judicial, independientemente de su naturaleza, por no ser acordes con los principios de profesionalización de los servidores públicos e idoneidad profesional, los cuales son una de las directrices que rigen la función otorgada por los servidores públicos pertenecientes al poder judicial del Estado.

En el documento se menciona que las estadísticas marcaban, al cierre de 2016, que los juzgados menores muestraron una disminución significativa de la carga de trabajo.

En el acta de sesión extraordinaria del 24 de febrero de 2017, se señala que el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la migración paulatina y cese de funciones de los juzgados de Primera Instancia y Menores en Materia Penal del sistema tradicional, por tanto se procede acordar sobre la desaparición de los juzgados Primero Menor de los distritos judiciales de Córdoba, Orizaba, Xalapa y Veracruz, así como también el Tercero Menor del distrito judicial de Veracruz.

Respecto de aquellos asuntos competencia de los juzgados primero menor de Córdoba Orizaba, Xalapa y Veracruz así como también del Tercero Menor de Veracruz de los que ya hubiese conocido en apelación del Juzgado Primero de Primera Instancia en ese mismo distrito judicial, el juzgador adscrito a este órgano jurisdiccional deberá plantear la excusa correspondiente y remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, para la calificación de la misma, en razón de tal impedimento y se determine entonces el órgano jurisdiccional que conocerá del asunto para su conclusión.

El escrito es signado por la secretaria de Acuerdos interina del Consejo de la Judicatura, Esmeralda Ixtla Domínguez, y dirigido a los Jueces de Primera Instancia, de lo Familiar de Proceso y Procedimiento Penal, Oral, Menores, Especializados para Adolescentes y Municipales del Poder Judicial .