No hubo careo entre Eva Cadena y hermana de Fiscal

Redacción AZ

El careo entre la diputada local, Eva Cadena Sandoval y Ana María Winckler Ortíz, hermana del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortíz, no se llevó a cabo porque una de las partes citadas incumplió con asistir informó el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Periodistas, Jaime Cisneros Gómez.

Para las 19:00 horas fueron citadas Eva Cadena y Ana María Winckler a fin de sostener un careo por las acusaciones de la coordinadora de Morena en la cámara de diputados, Rocio Naleh, de que es la hermana del fiscal quien entrega el dinero a la diputada local en videos ventilados en medios de comunicación. “El careo que teníamos programado no se va a llevar a cabo, quedamos a la espera. No acudió una de las partes. No puedo decirle quién, queda dentro de la carpeta”, dijo el fiscal de delitos electorales.

Aunque el Fiscal, no precisó nombres de quién no llegó al careó, en sus declaraciones ante la prensa, dio a entender que la diputada local Eva Cadena quien incumplió con la cita. En entrevista realizada a las 20:30 horas en las instalaciones de la FGE, Cisneros Gómez agregó que Eva Cadena y Ana María Winckler serán citadas para una nueva diligencia. “Cualquier diligencia se puede reprogramar, tenemos todavía integrando la carpeta y haremos las diligencias pertinentes para dilucidar cualquier situación”, indicó.

-Cuál es el asunto legal por el que se les está citando? Por los señalamientos de la diputada, Rocio Naleh?

“Queda claro, todos sabemos la situación por la que se está presentando. Es un tema que tenemos que trabajar en la carpeta. A la diputada Eva Cadena se le notificó para efecto que compareciera y bueno quedamos a la espera de la diligencia pertinente” indicó.

Sobre las declaraciones de la diputada Federal de Morena, Rocio Naleh de que es Ana María Winckler la persona que aparece en el video y hace entrega del dinero a Eva Cadena para el líder nacional de este partido, Ándres Manuel López Obrador, el Fiscal refirió que “todo se está investigando, así lo dejamos claro, cualquier situación que se ventile en medios, que tenga que ver con la carpeta de investigación se investigará”.

Indicó que el presunto delito a investigar tiene que ver con el proceso electoral que se vive en Veracruz. En otro tema el Fiscal admitió que tienen más denuncias ciudadanas por presuntos delitos electorales cometidos en esta elección de ayuntamientos, pero el funcionario no recordó cuantas han sido. En el caso del robo de papelería electoral este lunes en el municipio de Coatzacoalcos, el Fiscal respondió lo mismo “se está investigando, todo lo que tengamos conocimientos de delitos se investiga para efectos legales”.

Para el día de las votaciones el siguiente domingo, indicó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales llevará a cabo operativos para investigar cualquier circunstancia que pudiera presentarse. “Estaremos pendientes para actuar de manera independiente y pronta. Toda la Fiscalía va a estar disponible el día de las elecciones para integrar cualquier denuncia en cualquier punto del estado” finalizó Cisneros Gómez.