Dale Dale – La comedia de Yunes

La comedia de Yunes

Mandar a “destaparlo”, para que se le considere presidenciable, a dos subalternos de ínfimo nivel político, los líderes estatales del PAN y el PRD, se puede interpretar como un acto de desesperación del gobernador Yunes Linares. Pero por otro lado también puede entenderse como una explosión de su megalomanía, aspirar a que se le considere entre los que ya operan sus precampañas por la candidatura a la presidencia de México por el PAN y el PRD.

Por el PAN están anotados Margarita Zavala, la más conocida de los panistas, esposa del ex presidente Felipe Calderón; Rafael Moreno Valle, ex gobernador poblano, que ya cursó sus seis años de gobierno y ganó su sucesión con Antonio Gali; el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien se jacta de ser el líder de su partido que más gubernaturas ha ganado al PRI, incluyendo la de Veracruz con el mismo Yunes linares. También el “destape” de Yunes desafía al principal precandidato del PRD, el gobernador de la Ciudad de México, Miguel Mancera. Hay otros precandidatos tanto por ambos partidos pero se ven muy débiles e inferiores, igual que Miguel Ángel Yunes.

El destape Yunes para desafiar

El destape de Yunes para la presidencia, si se toma en serio, parece ser una forma de agradecer a los precandidatos antes mencionados, ya que los cuatro coinciden en haber apoyado de manera importante y trascendente al ahora gobernador de Veracruz. Felipe calderón lo nombró director del ISSSTE y durante su paso por ese cargo aprovechó para llenarse de recursos de toda índole y lograr la candidatura al gobierno del estado en el 2010, cuando fue derrotado por Javier Duarte, solo con la aprobación y apoyo del presidente Calderón pudo representar al PAN, se recuerda que lo impusieron los Calderón-Zavala en contra de Gerardo Buganza, quien estaba mejor posicionado que él en las encuestas y entre los panistas.

Rafael Moreno Valle fue su compañero de andanzas cuando ambos formaban parte del grupo íntimo de la maestra Elba Esther Gordillo, en los tiempos en que estaba en la plenitud del poder político, es de sobra conocido que la maestra los ayudó a los dos siempre, así que Moreno Valle desde el gobierno de Puebla siempre ayudó con genero$$idad a Yunes.

De Ricardo Anaya ni se diga, cualquier cosa que ha pretendido no solo el gobernador, sino sus hijos también panistas privilegiados, los ha apoyado.

Del PRD, Miguel Ángel Mancera fue de los que hicieron posible la alianza para que las tribus del partido del sol amarillo apoyaran a un político que cuando fue priista, con ellos tenía el antecedente de haber sido un represor, si no que le pregunten a Cuauhtémoc Cárdenas.

Queda claro que Yunes Linares no les debe algo, sino mucho, a los que ahora quizás en plan de broma los desafía para contender por la candidatura del PAN y del PRD. Seguro que piensa que con él de candidato, nuevamente van a ir juntos el agua y el aceite.

Pero en el fondo, realmente lo que este gesto significa es que así demuestra él su agradecimiento a quienes se atreven a ayudarlo.

Apenas tiene escasos 6 meses de gobernar Veracruz y tiraría la toalla a la mitad de su mandato de solo dos años, claro que solo 24 meses de gobierno no lo llenan y se ve difícil seguir imponiendo a sus hijos de herederos políticos de Veracruz, pero es lo que hay, él lo aceptó y lo más importante es que en este primer semestre de gobernador, los veracruzanos lo ven reprobado en las principales materias de su cargo.