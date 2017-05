PRI solicitará que INE se haga cargo de la elección en el puerto

Connect on Linked in

Redacción AZ

Ante el zipizape que tuvo lugar anoche en el consejo municipal del OPLE en Veracruz puerto, en donde hubo varios lesionados y la actuación de una policía que en lugar de poner orden arremetió contra la gente, el dirigente estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara, anunció que este día solicitarán al Instituto Nacional Electoral (INE) que se haga cargo de la elección en Veracruz puerto.

“Lo sucedido ayer nos desconcierta porque vemos una actitud violenta, beligerante, del Gobierno del Estado, con clara intención de favorecer al candidato del PAN, hijo del Gobernador, y me parece que estamos ante una elección de estado que no podemos permitir”.

En entrevista en noticiero radiofónico, reconoció que el robo de paquetes electorales en Coatzacoalcos y la desaparición de boletas en Alvarado, más otros hechos ocurridos en otros municipios solo este lunes, ponen en entredicho el proceso electoral y la elección del próximo domingo.

Indicó que al tricolor preocupa lo que viene sucediendo hace varias semanas en el puerto de Veracruz, en donde hay una conducta parcial del consejo municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE), en donde se tomaron medidas cautelares en contra del candidato Fidel Kuri Grajales, sin sustento legal.

Aseguró que la reimpresión de 700 mil boletas en todo el estado y 453 mil solo en Veracruz no es algo menor y por el contrario genera suspicacias pues obedece a un error que debió detectarse hace semanas por el propio Partido del Trabajo (PT), uno de cuyos candidatos tiene mal un nombre. “La reimpresión de las boletas a seis días de la elección evidentemente genera suspicacias a cualquiera y no es una circunstancia menor, yo creo que estamos ante una inequívoca actitud que no es nada legal, lo que está sucediendo, y lo que más nos extraña es que ante la manifestación de algunos militantes, la actitud de la fuerza pública fue de absoluta beligerancia, hay 15 descalabrados y señoras golpeadas”.