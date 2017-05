Toman a chiste postulación de Yunes Linares a la Presidencia

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Usuarios de redes sociales y partidos de oposición tomaron a broma la postulación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a la Presidencia de la República que hicieron los dirigentes del PAN y del PRD, Jesús Alarcón Mancha y Jesús Velázquez Flores.

La mayoría de los usuarios coincidieron en señalar que Yunes Linares no ha podido con los problemas del estado, principalmente en el rubro de la seguridad y las finanzas, como para que pretenda la Presidencia.

En las redes se pueden ver comentarios como:

“¿De cuál fumaron los dirigentes (PAN-PRD) en Veracruz?”, escribió un usuario y otros en la misma línea:

“El loco pederasta de Yunes Linares ya enloqueció a sus paleros JA JA JA Pero… ¿Presidente de México? Que no mamen”.

“Destapan a Miguel A Yunes para la presidencia… ¿es neta?”

“Alianza PAN-PRD quiere de candidato a la presidencia a Yunes!? Qué gran decepción!!!!”

“Yunes como candidato a la presidencia? Que mal chiste.”

“El partido de la izquierda disque demócratacon el partido de la derecha retrógrada proponiendo a Yunes para presidente. Son unos cínicos”.

“El mafioso de Yunes Linares controla al PRD PAN, endeuda a su hijo, quiere ser presidente.”

“PAN y PRD en Veracruz proponen a Yunes para presidente? Ya se volvieron locos o se drogan estos idiotas? Más corrupto que Duarte Moreira, etc.”

“Cuando creí que había perdido mi capacidad de asombro, tómala! PAN y PRD proponen a Yunes”.

“Primero que acabe con la delincuencia aquí en Veracruz, ya que día a día es un terror”.

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Renato Alarcón Guevara, aseguró que el “destape” de Miguel Ángel Yunes Linares como precandidato a la presidencia de la República en el 2018, es una cortina de humo para distraer a la ciudadanía de los hechos de violencia que se han presentado en el estado antes de las elecciones.

Gobernadores no quieren autonomía de fiscal

En algunos estados los gobernadores se han negado a construir el sistema anticorrupción ya que no quieren que el fiscal en la materia sea autónomo, afirmó el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter.

El presidente nacional de Coparmex comentó que en el caso de Veracruz se encuentran también retrasado en la conformación del sistema anticorrupción.

“No aguanta Veracruz otro caso tan lacerante de corrupción como el que ustedes vivieron en épocas recientes por eso me parece que es una prioridad que debe de atenderse de inmediato por la legislatura estatal”, indicó.