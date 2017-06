Asuntos Públicos – La marioneta Eva

Eduardo Coronel Chiu

La marioneta Eva

vLa campaña negra del bloque PRI-PAN-PRD en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena, operada desde Veracruz –según los indicios y los señalamientos de los que reciben el lodo– por Miguel Ángel Yunes, gobernador en campaña a la presidencia de la república (de la corrupción e impunidad) tuvo ayer uno de sus actos de cierre. Muy malo en su calidad, por cierto.

Como si echaran toda la carne al asador, aunque se trataba de un show muy visto y exprimido, pusieron en el escenario del ataque otra vez a Eva Cadena, la diputada local de los videos de entrega de dinero supuestamente para AMLO, dosificados a lo largo del proceso electoral para minar a Morena en las elecciones del próximo domingo. Como se sabe, están en juego 3 gubernaturas: el Estado de México –la joya de la corona donde se perfila la primera alternancia y salida del PRI–, Coahuila y Nayarit, y 212 gobiernos municipales en Veracruz, cuyos resultados posicionarán a las fuerzas políticas hacia la gran elección del año entrante. La polarización es clara, todos contra AMLO. Ese es el marco del show de Eva, expulsada de Morena luego de los videos.

De villana a víctima

La recurrencia del caso de Eva, con una línea argumental no solo trillada sino también inverosímil, es un indicador de agotamiento de materiales e ingenio malévolo; el episodio de ayer tuvo rating debido a los patrocinadores de la difusión, pero su contenido y realización es pésimo; la escena principal es un reciclamiento de basura, un giro no convincente al personaje, no obstante que ya habían sembrado en escenas previas los elementos para acusar a sus ex compañeros de partido –la mención de Rocío Nahle como la que le “acerca los dineros a AMLO”–, en esta emisión ataca directamente a Morena y ella se presenta como una ingenua a la que le pusieron un cuatro, es la víctima del linchamiento mediático, un daño colateral de “políticos corruptos”.

Eva Cadena no puede transformarse en forma creíble de un video a otro, de una presentación a otra, pasar de villana a víctima. No solo no hay coherencia en el personaje de Eva, sino que no resulta creíble para el auditorio que la avariciosa recaudadora de los primeros episodios, la que pide con naturalidad una bolsita para meter el fajo de billetes, que cobra abiertamente por gestión legislativa, ahora resulte una “víctima” engañada por sus perversos ex compañeros del partido Morena. El arco de su personaje suena falso.

Es un libreto fofo ponerla a declarar que denunciará penalmente a sus ex compañeros diputados locales de Morena por financiar de manera ilegal las giras de AMLO con fondos del congreso, señalar a Amado Cruz, el coordinador de la bancada, de haberle mandado con el dinero a un “primo suyo”, haberla “usado” a ella para recibir dinero ilegal; al borde de las lágrimas con toma de primer plano, confesar “me usaron como coartada para lavarse la cara”, “abracé la idea de que Morena era diferente”, “me han amenazado de muerte”.

Entorna los ojos, mira sin punto fijo mientras como auto de fe ligero recita: “tengo fe en la ley y en dios, voy a decir mi verdad…

Corte, vamos a comerciales: ¡¡¡Yunes para presidente de la república (de la corrupción)!!!, un jingle con voces a coro de los chuchos de aquí, Jesús Mancha y Jesús Velázquez, dirigentes estatales del PAN y del PRD.

Al regreso Eva exigiendo en su conferencia de prensa: ¡Que investiguen quién le dio el dinero que ella recibió (alguien desvaría, Eva o su libretista), en ningún momento han puesto que el personaje era invidente ¡cómo no va a saber ella quién le dio el dinero! Fue Ana, la hermana de Winkler, el fiscal de Yunes, dice la diputada Rocío Nahle de Morena.

Próximos capítulos

Ya veremos el domingo cuánto sirvió el show de Eva y el circo de Yunes. Por lo pronto la Fepade se ata las manos, por un supuesto amparo no investigará a Eva, una sub-trama que abona a la versión de que fue cooptada, secuencia que anticipa se congelarán los desafueros.

Si tiene algo mejor que ver, cambie de canal. Hay mejor programación en Netflix.

Agua a su Molina

Juan Carlos Molina, el dirigente formal del cascarón de la Liga de Comunidades Agrarias, supuestamente el sector agrario del PRI, en la práctica se ha ocupado de materializar una “liga azul”.

En este proceso municipal jugó las contras al PRI, del que no ha desertado abiertamente, para favorecer a los candidatos del PAN-PRD al menos en la región de la Cuenca del Papaloapan. Allá propaló que tiene acuerdo con el gobernador Yunes, lo que no se duda. Ya hace algún tiempo que Juan Carlos Molina lambisconea a Yunes Linares, se recuerda como se desvivió por quedar bien en la reunión que instaló el Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural (Coveder), donde se reparten los recursos públicos para los productores del campo, un fondo del cual Molina se ha cargado desde los tiempos de Fidel y de Duarte, aparte de las obras públicas que le asignaron para su beneficio los ex gobernadores.

No se sabe si esta alianza con Yunes y el PAN-PRD, la promoción para ellos que realizó en estas campañas electorales en el Papaloapan son parte del acuerdo del vómito negro.