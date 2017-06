Buscan limpiar la imagen del Fiscal: Rocío Nahle

Redacción AZ

La diputada federal por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocío Nahle García, aseguró que los señalamientos que hizo la diputada local Eva Cadena Sandoval en su contra “son de risa”, pero advirtió que presentará una denuncia contra su ex correligionaria.

En entrevista para AVC Noticias, rechazó manejar el recurso de los diputados locales de Morena, como señaló Cadena Sandoval y agregó que el único recurso que maneja es el de su grupo legislativo en la Cámara de Diputados.

“Ella sale a acusar sin pruebas, el único recurso que manejo es el del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y estoy constantemente auditada por el órgano interno de control de la Cámara, es la única fracción que ha salido sin ninguna observación”.

Al exigir que intervenga la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade), indicó que la rueda de prensa ofrecida por la legisladora en la Ciudad de México fue orquestada desde Palacio de Gobierno para “limpiar la imagen del fiscal” Jorge Winckler y su hermana, a quien Nahle García acusó de ser quien entregó el dinero a Eva Cadena en unos videos.

“Es de risa, antología que se le esté dando credibilidad a una persona que está sometida en un proceso; estoy pidiendo que intervenga inmediatamente la Fepade, basta de teatro, de tanta pantomima, de tantas mentiras; hay un desgaste político muy fuerte en Veracruz, del propio Gobernador”.

La legisladora federal dijo que las verdaderas víctimas son los diputados de Morena, que según dijo han sido agredidos por “combatir la corrupción”.

“Están los hechos y los dichos; ahora resulta que quien está acusada de delinquir ahora se está victimizando; estamos en el país al revés; ahora resulta que ella es buena y que los malos somos nosotros”.

Señaló que en breve se reunirá con sus abogados para plantear la denuncia en contra de Eva Cadena, a quien la Fepade investiga por presuntos delitos electorales.

“No podemos permitir que siga subiendo de nivel, porque cuando la calumnia no mancha, tizna y ya estuvo bueno de todo este teatro montado desde Palacio de Gobierno; a ella la filman recibiendo dinero, precisamente el Gobierno del estado que lo entrega al Gobierno federal, son sus verdugos y ella está sometida a sus verdugos”.

A pesar de que Eva Cadena aseguró que quien fue el enlace para que se concretara la reunión en que recibió el dinero fue Alexis García, supuesto primo del coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Amado Cruz Malpica, Nahle García negó conocer a este presunto pariente del legislador.

“Todos vimos que es una mujer la que entrega, no me interesa lo que ella (Eva) diga, su voz no tiene credibilidad, tiene que mostrar quien fue y si no, el fiscal lo tiene que mostrar porque es su trabajo”.

Demandó que el fiscal Jorge Winckler dé a conocer los videos del hotel Terranova, en donde ocurrió la reunión ya publicitada, y que los muestra sin ediciones para aclarar las cosas.

“Es una rueda de prensa con el único objetivo era limpiar al fiscal, es grotesco, imagínate en el nivel en que nos ponen a los veracruzanos, piensan que el pueblo es tonto”.

Acusó que los medios de comunicación han dado espacio a Eva Cadena para permitirle “victimizarse” y atacar a Morena, lo mismo que a la priista Beatriz Ramos que presuntamente le aventó un huevo a Andrés Manuel López Obrador en Huatusco. La diputada federal no descartó que a unos días de la elección, este tipo de señalamientos y declaraciones sean parte de un complot contra Morena.