Critican a Yunes por pensar en 2018 y no en Veracruz

Xalapa, Veracruz

El destape del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a candidato a presidente de la República Mexicana “es una manifestación a destiempo, no son las formas”, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Peritos, Directores Responsables de Obra, Corresponsables del Estado de Veracruz, AC, Augusto Zamora Lara.

En entrevista dijo que lo primero que debe hacer este gobierno es dar resultados en materia de seguridad, economía, inversiones y creación de empleos.

“Desafortunadamente tenemos índices de inseguridad altos, una actividad económica muy deteriorada muy baja, no hay mejora en los servicios, en infraestructura” expuso.

En tanto agregó que los dirigentes estatales del PAN y PRD, José Mancha Alarcón y Jesús Velázquez Flores, primero deberían de concentrarse en sacar adelante el proceso electoral 2017, y después ya que hablen de posibilidades para el 2018.

Que Yunes primero resuelva los pendientes de Veracruz: Canaco

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares primero debe resolver los pendientes de Veracruz como la inseguridad, baja economía y el desempleo, porque la gente votó por él y cuando ganó se comprometió a gobernar dos años, y apenas van seis meses, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Gerardo Libreros Cobos.

A los líderes estatales del PAN y PRD, José Mancha Alarcón, Jesús Velázquez Flores, el presidente de Canaco les dijo que “están fuera de lugar”, porque el Yunes Linares apenas lleva un Gobierno Estatal de seis y hay problemas que no han podido resolver.

“Él se comprometió a gobernar Veracruz, a sacarlo adelante, apenas lleva seis meses y hay muchas cosas por hacer. Es una situación fuera de lugar no es el momento ni las circunstancias para que éste destape se dé, no sé qué estén pensando los líderes de ambos partidos tanto del PAN como del PRD, pero hay cosas más importantes por solucionar en Veracruz que hacer estos destapes”, señaló.

Además, dijo el empresario, más de un millón de veracruzanos votaron por Yunes Linares el pasado 5 de junio del 2016 porque creyeron en su proyecto de gobierno, así que “no es momento de distracciones, sino de resolver problemas”.

En el tema de seguridado, mencionó que a pesar de la presencia en Veracruz de la Policía Federal, y las secretarías de Marina y Armada de México (Semar) y la Defensa Nacional (Sedena), continúan los delitos de índole federal y estatal.

Lo que debe preocupar al gobierno es el 4 de junio y no el 2018: Panal

Es indebido y fuera de lugar que se pida al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares inscribirse como precandidato a la Presidencia de la República, consideró la dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Mérida Mar Domínguez.

En entrevista, dijo que lo que debe preocupar al Gobierno y a los partidos es que existan las condiciones para permitir de los ciudadanos emitan su sufragio en un clima seguro el próximo domingo.

Lamentó que en vez de eso, se hayan permitido las agresiones en contra de sus candidatos, que van desde amenazas hasta la quema de instalaciones o violencia de género contra una de sus candidatas.