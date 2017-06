Dale Dale – ¿Por quién votar?

¿Por quién votar?

A quien le daremos nuestro voto y ¿por qué?

Los supuestos son varios: En primer lugar los que votan siempre por un partido, entonces se trata del voto llamado “duro”; los partidos más viejos, empezando por el PRI, se supone que tienen el mayor grupo de votantes que siempre los preferirán no importando quiénes sean los candidatos que apoyen, ni lo que propongan o sus antecedentes y cualidades, es la mayoría de las veces un votante “ciego” e irracional, los que emiten los votos “duros” son por lo general los ciudadanos con bajo nivel de educación y es un grupo que va en una tendencia a la baja constante en cada elección.

También hay quienes votan por simpatía, desarrollan un sentimiento de admiración o hasta adicción por algún candidato, quienes los votan no les importa si su candidato se cambia de partido en cada elección, lo votan incondicionalmente. Por lo general son muy pocos políticos en México que atraen a estos votantes motivados por sentimientos y no por razones.

Todavía hay muchos votantes que negocian o venden su voto, son ciudadanos que no creen en nadie y para ellos su voto solo representa una oportunidad de conseguir que le den algo a cambio el día de elección, de preferencia dinero, aunque su acción de vender el voto es ilegal y está penado como delito electoral, es una práctica que sigue muy generalizada en nuestras elecciones. Participan principalmente en la compra-venta de votos los partidos que están en el gobierno y los ciudadanos que sufren pobreza económica.

Otro grupo de ciudadanos cada vez más numeroso es el de los que piensan y analizan por quién conviene votar, su voto es resultado de evaluar a quien perciben con más cualidades para ser elegido, se trata de personas que tienen más cultura y educación en la mayoría de los casos.

Para terminar este empírico ensayo de por quién y por qué votamos, mencionaremos a los que votan en contra, son ciudadanos frustrados, enojados que en la elección votan para castigar a candidatos y partidos que consideran negativos, reprobados para el cargo que quieren que los elijan, que en muchos casos tanto partidos como candidatos han engañado a la ciudanía o que hacen propuestas contrarias a las creencias y aspiraciones de los votantes.

Lo importante es que vaya el domingo y vote, es solo un rato el que va necesitar para hacerlo, además puede ser lo más importante que haga usted el domingo, ÉCHELE GANAS Y VOTE.

Puede haber complicaciones el domingo

Con acusaciones de todos contra todos se cerró esta etapa de campañas políticas, acusaciones que seguro se recrudecerán este domingo cuando sean las elecciones, que en muchos municipios anuncian que serán complicadas, habrá disturbios y habrá que ver si el OPLE y la seguridad del estado garantizan que se pueda contener los brotes de violencia, que pueden salirse de control y haber lastimados y muertos, lo que le restaría credibilidad a este proceso.

El que varios de los que gobiernan quieran imponer esposas, hijos y demás parentela como sucesores, hace que haya más proclividad a las intervenciones tramposas, ilegales, ya que a costa de lo que sea quieren hacer ganar a sus candidatos, luego de unas campañas bastante flojas y que no tuvieron propuestas interesantes, ni tampoco sabor, pues la mayoría le apuesta al voto oficial o el voto de castigo para obtener el triunfo.

Ya también le llegan a los breves

Parece que las “persecuciones” ahora van también contra ex funcionarios breves del duartismo, podría tocarle a un ex fidelista y un rato también duartista, quien con una revista de corte político social se hizo de una gran fortuna y que no pudo, por más que quiso, congraciarse con la familia del poder actual en el PAN, lo intentó desde la campaña, pero no hubo buena conexión, ya recientemente le mandaron a hacer una revisión en su empresa, lo estuvieron espiando y ya le quieren caer por estar supuestamente relacionado en negocios con otros empresarios periodísticos, parientes de la anterior familia “real”.

Poco confían los priistas de su candidato en Boca del Río, que dicen que para el cierre les pidió a los 3 primeros lugares de los candidatos a regidores de su planilla que se pusieran con 50 mil pesos, de plano el que va en la tercera posición le dijo que no y no los dio, así que esperará no entrar donde ni eso quiso dar, que para la próxima mejor que les pidan por adelantado la cooperación para que luego no se rajen.