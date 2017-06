Lucero regresa a Televisa

Connect on Linked in

Ciudad de México

Lucero tenía una oferta en Telemundo esperando por una respuesta.

Televisa le había ofrecido a la actriz un papel en la nueva telenovela de José Alberto Castro, pero el personaje no le había convencido y mientras la televisora valoraba cambiar el texto, ella tenía que tomar una decisión: irse o quedarse. Era 2014.

Una fuente cercana a la artista comenta que la cantante decidió dejar atrás San Ángel para probar la tierra prometida en Miami; aquella elección provocó el enojo en la llamada fábrica de estrellas y así el veto y hasta el sabotaje se posaron en su nombre.

Habían transcurrido cinco meses de la publicación de unas fotografías en donde la sonriente Lucero aparecía al lado de su novio, quien recién había cazado un animal, cuando Telemundo salió para anunciar la llegada de “La Novia de América” a sus estudios de televisión.

Aquel “romance” no duraría, agrega el informante, en parte porque Televisa y unos ejecutivos furiosos se habían encargado de hacer desistir a la empresa de no firmar el contrato de cinco años que le habían planteado al principio a la también cantante.

Tras un reality show musical y los rumores del protagónico en una telenovela de Telemundo, Lucero no encontró más lugar en la televisora de corte latino en Estados Unidos, sólo como conductora de algunos programas y entregas de premios.

Así que decidió volar a un país, en donde a pesar del idioma, el amor por la estrella de los melodramas era legítimo y desbordado.

En Brasil participó el año pasado en la versión local de “Carita de ángel”, con su perfecto portugués latino y su sonrisa angelical, los fanáticos estaban muy emocionados con la llegada de la mexicana a su pantalla. Además, grabó un disco en aquel idioma.

Mientras pasaba tiempo en el país de la samba, los planes en México y Estados Unidos tomaban otro rumbo. En el estudio de grabación musical la banda se hacía oír y con su voz decidió interpretar canciones como “Hasta que amanezca”, “Me gusta estar contigo” y “Si quieres verme llorar”.

Los fans pusieron manos a la obra y comenzaron a comprar a su enamorada con banda y la colocaron en los primeros lugares de las listas musicales.

Y entonces, no se sabe si antes o después, Univision decidió que era momento de que ella volviera a la pantalla hispana y de la mano de Adrián Santucho, vicepresidente Ejecutivo de Univision Studios, ella volvió a la recién socia de Televisa.

Porque en enero de este año, agrega personal cercano a Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga compró 40 por ciento de la cadena hispana en el país anglosajón y así la sociedad incluía compartir contenidos y, evidentemente, talento.

Era momento de negociar, con un disco exitoso, el beneplácito de un gran público como el brasileño y el nuevo contrato con Univision abrían las puertas a Televisa.

Entonces, ahí estaba Lucero, el 12 de diciembre en la catedral de San Fernando en San Antonio Texas cantándole las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y, ahí tal vez, además de cantarle, le pidió un milagro como cualquier peregrino.

Después de tres años de andar por aquí y por allá, Lucero vuelve a Televisa para sentarse de nueva cuenta en la silla de “La voz”, pero esta vez con los niños. La sonriente Lucero volverá a aparecer en la pantalla de Las Estrellas y, comenta el informante, dedicará un guiño a aquellos que decidieron hablar de ella y cerrarle las puertas una vez, porque las posibilidades de concretar otros proyectos están ahí.

En estos tres años, la intérprete de “Sobreviviré” también logró algo más: resolver una vieja demanda con Universal Music, quien posee parte del catálogo que perteneció a Melody, la anterior compañía que tenía firmada a la artista, y con tenía un problema de regalías. Asunto cerrado.