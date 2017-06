Marinos exigen no militarizar capitanías ni educación náutica

Connect on Linked in

ADRIANA MUÑOZ

Maestros, alumnos y egresados de la Escuela Náutica “Fernando Siliceo y Torres” de la ciudad de Veracruz, se manifestaron en contra de la militarización de los puertos a nivel nacional.

Los quejosos pidieron al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, no respaldar esta decisión que calificaron de ilegítima por parte del Senado de la República. Además, insistieron en que Soberón Sanz ya no es una persona no grata para la institución pues en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apruebe esta decisión, desaparecerían las marinas mercantes a nivel nacional.

El presidente del cuerpo consultivo Marítimo Mercante, Marcelino Tuero Zorrilla, manifestó que se ampararán ante esta situación y aclaró que aunque la Semar haya anunciado e incluso definido fecha de entrada en operación en los puertos nacionales, esto aún no se aprueba por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tuero Zorrilla insistió en que los elementos militarizados no saben hacer tareas o gestiones comerciales, pues solo están instruidos para contrarrestar a maleantes y criminales. Consideró que esta decisión tomada por Soberón Sanz y la Federación, es un ataque a la inteligencia, pues minimizan la labor de la marina mercante pese a que fue la primer institución marina que se fundó en el país.