Asuntos Públicos – Resultados preliminares

Connect on Linked in

Eduardo Coronel Chiu

Resultados preliminares

Unos con los datos preliminares que proporcionaron los órganos electorales –OPLEs e INE–, sus encuestas o su feeling, se proclamaron vencedores de las elecciones, algunos del mismo cargo, el caso es que ya se perfilan tendencias de triunfo y reparto de posiciones, mientras que persisten todavía plazas disputadas que se resolverán hasta los cómputos oficiales o en los tribunales electorales.

De las tres gubernaturas en juego, el Estado de México, la joya de la corona, no tenía aún vencedor claro; tanto la candidata de Morena, Delfina Gómez, como el del PRI, Alfredo del Mazo, cantaron victoria, y con la ayuda del OPLE del Estado de México, descontaron a la maestra Delfina, que no lo admite. El PREP los mostró en empate técnico. En Coahuila iban parejos el PAN y el PRI, y en Nayarit aventajaba la coalición PAN-PRD.

Veracruz

En Veracruz, pasada la medianoche, los resultados en general favorecían a la coalición PAN-PRD, tanto en la suma total como en el número de municipios; según un corte de esta hora, llevaban a su cuenta 104 municipios con el 32 % de la votación, seguidos de la coalición PRI-PVEM con 43 municipios y el 17% de la votación, este porcentaje de votos igual al adjudicado a Morena con 16 municipios en ventaja. El Panal iba arriba en 17 municipios, Movimiento Ciudadano en 7, con solo el 7% de los votos, el PES en 4 y el PT en 2.

Pero interpretarlos en cifras globales de municipios o porcentajes de votación podría dar una idea errónea de las fuerzas, ya que no considera la importancia de las plazas que ganaría cada partido o coalición.

Por eso hay que reconocer la relevancia política, poblacional y de recursos de los municipios, criterio que muestra una mayor distribución y las zonas de influencia.

El PAN-PRD consolida su influencia en Veracruz-Puerto y Boca del Río, el corredor Yunes & hijos; en el centro, Córdoba, al sur sólo Acayucan y Santiago Tuxta; en el Papaloapan, Cosamaloapan, hacia la costa norte, Martínez de la Torre, Papantla, y en el norte otro corredor, Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan.

El Partido Morena se quedaría con 4 plazas muy importantes en el sur, donde consolida su presencia, Coatzacoalcos, el principal ayuntamiento del sur, Minatitlán, Jáltipan, y Poza Rica, hacia el norte, todos por cierto vinculados a la industria petrolera, y la capital del estado, Xalapa.

El PRI y su coalición con el PVEM, no obstante que ganaría en 39 municipios (más otros 4 solo y el PVEM 3 más, cada uno por separado) en su mayoría son pequeños. De los importantes aventajaba en Cosoleacaque, Chicontepec, en Huatusco, Misantla y Orizaba.

El Panal y Nueva Alianza, con todo y llevar ventaja en 30 municipios entre los dos, ninguno obtendría algún municipio de cabecera de distrito.

Un campanazo de candidato independiente en San Andrés Tuxtla, en el conteo preliminar va arriba el ex diputado por el PRI, Octavio Pérez Garay.

Xalapa

Se confirmó el pronóstico para Xalapa, el candidato de Morena, Hipólito Rodríguez, obtuvo holgadamente la mayoría, su más cercano competidor(a) se quedó a 20 mil votos de diferencia. Los ciudadanos de la capital expresaron su descontento tanto con el antiguo grupo priista como al nuevo grupo en el poder del PAN-PRD.

Limpiar la elección

La elección de ayuntamientos se desarrolló en un clima de violencia pre-electoral sin precedentes, tiroteos en varios municipios, algunos muertos –en Mixtla y en Catemaco–, robo a mano armada de papelería electoral, intervención policiaca del Gobierno del Estado, el desalojo de una protesta en el Puerto de Veracruz, el control del mando en Santiago Tuxtla, así como levantones a candidatos y simpatizantes.

El grupo en el poder que encabeza el gobernador Yunes es señalado por la oposición de haber metido mano a la elección, de solapar la violencia como intimidación a los opositores, además de la guerra sucia en la que se vio involucrado.

En los incidentes se cuentan operativos de taxistas para compra de voto, camiones para el acarreo de votantes, choques por las entregas de despensas, demoras e irregularidades en la acreditación de representantes de partidos en las casillas electorales. Ahora vendrán las impugnaciones judiciales y la protesta política, los pronunciamientos acerca de la calidad de la elección y la intervención indebida del gobierno para favorecer a sus candidatos. El asunto electoral, no ha terminado.