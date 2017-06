Héctor acusa a Jaime Téllez de ser el operador electoral de Yunes

Connect on Linked in

Xalapa

El senador priista Héctor Yunes Landa acusó al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, de ser el operador electoral del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares

En su arribo a la casilla ubicada en el Club Britania, aseguró que ha ordenado a los elementos de la Policía Estatal inhibir el voto de los priistas y resguardar a los candidatos de la coalición PAN-PRD PRD en todo el estado.

“Me da mucha pena comprobar porqué sigue Téllez Marie al frente de la SSP, veo que lo que tiene ahí es un operador electoral y en la última semana he recibido reportes de toda la regiones del estado en las que utilizan a la Policía Estatal y Fuerza Civil, contra su voluntad, que los obligan a cuidar a los candidatos de PAN-PRD, apoyarlos en la distribución de despensas, inhibir a los priistas para que no voten”.

Aseguró que los policías estatales han sido amenazados por el Secretario con ser despedidos o cesados en caso de no aceptar estás tareas impuestas.

Aseguro que esta son las elecciones más violentas en la historia de Veracruz, pues dijo que hay agresiones graves contra candidatos, como en el caso de Coxquihui.

“Son las elecciones más violentas, lamentó mucho que esto esté pasando; se daban vasos focalizados pero ahora a la región que vas se observa. En Pánuco aventaron un bombazo a la casa de un seccional hace unos días”.

Sin embargo, reconoció no saber si ya fueron presentadas las denuncias por este y otros casos reportados por los militantes priistas.

Yunes Landa pidió que se paren estos hechos para que se le permita votar en paz a los ciudadanos, pues insistió en que el Gobierno del estado ha fallado en dar seguridad a los ciudadanos.

Consideró que el Gobernador no sabe sobre las agresiones y violencia que se ejerce, pues dijo que “son sus colaboradores” los que están haciéndolo.

“(Miguel Ángel) es peor que los priistas, ojalá fuera lo mismo, está saliendo peor que (Javier) Duarte, vean las cifras oficiales. Marzo es el mes más violento de toda la historia de Veracruz”.