Asuntos Públicos – Reacomodos (hasta enero)

Eduardo Coronel Chiu

Reacomodos (hasta enero)

Al día siguiente de las elecciones para renovar los 212 gobiernos municipales en Veracruz, los actores políticos asimilaron las tendencias de los resultados preliminares y fijaron sus posiciones.

Se perfila un nuevo mapa de distribución del poder municipal, visualizado a partir de los cómputos preliminares (con el 99%); no se espera cambien sustancialmente en los cómputos oficiales de mañana, y difícilmente como consecuencia de las impugnaciones que seguramente habrá en los tribunales electorales, en todo caso serían ajustes marginales.

Como ya se ha comentado, la votación emitida el pasado domingo arrojó una distribución plural en tercios; la mayor tajada se la llevó la coalición PAN-PRD, con 112 municipios con el 32.8% aunque el PRI, en alianza con el PVEM, no se esfumó y retuvo 36 municipios (18%), algunas plazas distritales y Morena, que no creció como se esperaba, con todo, consiguió quedarse con 17 municipios (17.3% de los votos), al menos con 5 de los más importantes de la entidad –Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica.

Nuevos pisos

El PAN-PRD goza por ahora de las ventajas de ser partido en el poder y que su gobernador Miguel Ángel Yunes, el dictademócrata, actuó como jefe de partido en las elecciones, combatió con guerra de lodo al líder del partido en ascenso, Morena, Andrés Manuel López Obrador; para contenerlo aquí y mermarlo allá, en el Estado de México, al servicio del PRI nacional. Al PRI local, por su parte, les siguió mezclando con la rapaz administración de Duarte.

Entre los logros del PAN-PRD se cuenta que conseguirán poner a un hijo de Yunes, Fernando, como presidente municipal de Veracruz (rompen el control priista de 13 años) y ratifican su marca en Boca del Río, donde le cuidarán las espaldas al otro hijo, Miguel Ángel; el prospecto sucesorio el año entrante.

La oposición señala a Yunes como operador de una elección de estado –con uso de los recursos obviamente de manera encubierta para intimidad e influir en las votaciones. No será fácil probarlo, así que habrá que atenerse a los resultados “oficiales”, haiga sido como haiga sido”.

Ya se sabía que el PRI (en alianza con el PVEM) no iba a ganar como cuando era el partido en el poder –en la anterior municipal ganó 91 alcaldías con el 42% de la votación, 10 puntos más que lo que obtuvo ahora como partido en el poder el actual gobierno de Yunes–. Ser partido en el gobierno tiene sus beneficios, pero no son para siempre.

En esta elección al PRI todavía le pesó el lastre Duarte, lo que ya se daba por descontado. Además de Veracruz Puerto, perdió Coatzacoalcos, que dominaba ininterrumpidamente desde hace 17 años y Xalapa, donde reinaba sin alternancia desde el 2004, hace 13 años. De lo perdido lo que aparezca. Ahora el PRI conoce cuál es su nivel y desde donde tiene que remar para contender el próximo año para gobernador.

En apariencia Morena quedó debajo de las expectativas, pero su resultado es relevante si se considera que es su primera postulación en elecciones municipales y que fue el blanco de los ataques no sólo del gobierno de Yunes sino de la cúpula del poder nacional; accederá al poder en 17 municipios pero controlará los 4 mencionados arriba, de los más importantes. Tendrán que aprender de esta elección para mejorar sus estructuras y cuadros político-electorales, y sobre todo construir sus propias alianzas locales que le permitan reducir la dependencia del solo carisma de su líder nacional.

El Panal se llevaría 18 municipios pero muy chiquitos, y el resto de partidos los demás, igualmente pequeños. Un candidato independiente, Octavio Pérez Garay, ex diputado del PRI y hermano de la ex alcaldesa del lugar, alcanzaría la presidencia municipal de San Andrés Tuxtla.

Larga banca espera

Mañana comienzan los cómputos oficiales, después vendrán las impugnaciones legales, en tribunales electorales del estado y federales; no corre prisa, los absurdos que permanecen en el sistema político disponen que las autoridades municipales electas el pasado domingo tomen posesión hasta el 1 de enero de 2018. Más de seis meses aguardarán en la banca. El genio del sistema, obviamente no es racional.

Apuntado

Por cierto que ayer mismo, aprovechando el nuevo piso, se destapó de nuevo para candidato del PRI a gobernador el año entrante el senador Héctor Yunes Landa.

La derrota el año previo, que atribuye al factor repudio social al lastre de corrupción del gobierno de Duarte, no mermó su voluntad de competencia, quiere la revancha.

Héctor ha mantenido una postura de crítica dura y fundamentada al gobierno de Miguel Ángel Yunes, está haciendo su papel como actor político de oposición, deberá trabajar para constituirse en líder de la cruzada para la reconquista del poder. No se ve fácil, tampoco imposible; el gobierno de Yunes tiene aun todos los problemas de gobernabilidad encima –inseguridad, finanzas quebradas, economía estancada, pobreza creciente, etc.–, difícilmente los podrá contener en los meses que vienen. Al siguiente año electoral el gobierno de Yunes será más vulnerable para la oposición.

Peña en Guatemala

El presidente Enrique Peña Nieto ayer comenzó visita de Estado al país centroamericano donde se encuentra hospedado en prisión desde mediados de abril su ex amigo y ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Está corriendo el plazo de 60 días para que el gobierno de Peña solicite por la vía diplomática formalmente la extradición –ahora sólo hay un procedimiento preventivo por urgencia–, por tanto siguen las expectativas de los cargos que le formularán, además de los originales por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La visita a Guatemala estaba programada hace tiempo, pero se ve que el calendario electoral la aplazó; ¿aprovechará el viaje para visitar a su ex amigo?, ¿le comprará cuando menos un colchoncito?