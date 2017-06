Dale dale – El día siguiente

Connect on Linked in

El día siguiente

Hay en Veracruz nuevo mapa político, terminó la fase más importante de las elecciones municipales, los resultados más o menos esperados, con pocas sorpresas. Gana el PAN-PRD 112 ayuntamientos, Morena 18, el PRI 35 y los otros partidos 37.

Para empezar se esperaba el colapso del PRI veracruzano, como segundo capítulo de la tragedia del desastroso gobierno duartista, se recordará que hace un año el partido tricolor perdió el Gobierno del Estado y la mayoría de la legislatura local, la coalición PAN-PRD, que ganó el Gobierno de dos años, se aprovechó de la ventaja de manejar los recursos estatales.

Esto es, dinero, fuerza pública, espionaje político y los restos del mapachaje duartista operado por Gabriel Deantes, quien sospechosamente está sometido a proceso en libertad por lavado de dinero, enriquecimiento injustificado y otros cargos, los mismos por los que otros ex funcionarios duartistas están encarcelados sin derecho a fianza.

Así, abusando de sus ventajas, el gobernador Yunes Linares consigue 112 gobiernos municipales para su control, el mejor resultado en la historia del PAN y sus lacayos del PRD.

Morena sigue creciendo

Con intenciones de minimizar los resultados qué favorecen a Morena, varios medios de comunicación reseñaban que las elecciones municipales en nuestro estado eran un fracaso para el partido de López Obrador, pero realmente es lo contrario, ganan 4 de los ayuntamientos más importantes, la capital Xalapa, la principal ciudad y puerto del sur del estado, Coatzacoalcos, además de Minatitlán, la segunda ciudad más importante del sur, rematando con una victoria también en el norte, con Poza Rica.

¿Recuerdan ustedes cuántos municipios gobierna en Veracruz Morena? Pues ninguno, vienen de cero, pues son un partido de creación reciente, sólo tiene tres años de fundado.

Ahora tienen la mitad de los 8 más grandes en población y en economía. Los otros 4 son tres del PAN, Veracruz, Boca del Río y Córdoba, para el PRI sólo Orizaba, donde no votaron por el partido, sino por el alcalde en funciones, Juan Manuel Diez, quien termina su segundo gobierno municipal con gran popularidad y reconocimiento a su trabajo por la mayoría de los orizabeños, el apoyo del alcalde Diez, convertido en un verdadero “Boss” de Orizaba, fue decisivo para la victoria de Roji, no obstante el desprestigio del PRI.

El plan perfecto, puede fallar

Para los Yunes panistas el plan familiar de gobernar el estado por 14 años está resultando exitoso, ya tienen la minigubernatura de dos años del papá, ya traían y mantienen en su poder el ayuntamiento de Boca por 4 años más con Humberto Morelli, ganador de esta elección y para redondear, Fernando Yunes dejó el senado y ahora estará al frente de Veracruz. Para potenciar su ego, Yunes Linares con estos resultados, cree y siente que es un verdadero presidenciable para el año próximo vía fastrack, aunque no haya conseguido resultados positivos en nada importante en sus seis meses al frente del gobierno; al contrario, se ha disparado la inseguridad y la economía estatal está para llorar. Los resultados de estas elecciones municipales, que favorecen al PAN y a Morena, son producto más que nada de la liquidación del PRI en Veracruz.

Pero, ¿cuántos Yunes del PAN aguantarán los veracruzanos? Al grito de #altoalnepotismoenveracruz, un Yunes panista más pueden ser demasiados Yunes, solo una familia apoderada del estado por 14 años, cuando menos, dicen ellos mismos.

En el camino se le atravesará Morena, que tiene una fuerte tendencia creciente, los senadores Yunes del PRI, o puede salir de por ahí otro Juan Manuel Diez, o quizás le interese al original. Y como no existe ningún plan perfecto, mucho menos en política, ya veremos.