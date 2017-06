Voy a buscar la gubernatura en el 2018: Yunes Landa

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El senador Héctor Yunes Landa se destapó como aspirante a la gubernatura por el PRI y dijo que en el 2018 competirá contra el sistema gubernamental.

En conferencia de prensa afirmó: “debemos distinguir lo que es Javier Duarte y lo que es el PRI, y debemos reconocer que este gobierno ya le quitó de una elección a otra 20 mil votos; por ello de cara al 2018, ya lo he dicho, soy una persona de retos, ahora es muy fácil decir déjenme pensarlo.

“Pero la decisión es clara, la tomé desde hace varios meses y he dicho, sí voy a buscar la nominación para ser candidato y voy a participar en la elección constitucional del próximo año”.

En este sentido el senador de extracción priista afirmó: “No tengan dudas, en la elección del 2018 estaré en la boleta de candidatos a gobernador del estado de Veracruz”.

Yunes Landa señaló que “no se posicionó el PAN, sólo ganó una elección. Miren Veracruz y Boca del Río tuvo una votación similar a la que tuvo el año pasado, no es nada nuevo, es una plaza difícil la que tenemos que trabajar de una manera diferente.

“Yo me voy a enfrentar a la maquinaria del Gobierno del Estado, a la secretaria de la policía electoral, a la secretaria de la mapachería de salud, a Sedesol, y a los candidatos con que tenga que contender y no puedo pedir candidatos a modo, voy a competir con quien me pongan enfrente, para eso estoy preparado”, concluyó.