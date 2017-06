Asuntos Públicos – Cómputos oficiales

Eduardo Coronel Chiu

Cómputos oficiales

No se descartan ajustes ni revelaciones de algún cochinero en los cómputos legales que se realizarán hoy en los 212 consejos municipales del OPLE, aunque no se advierte que vaya a haber grandes sorpresas o modificaciones sustanciales a las tendencias perfiladas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que registraron hasta el 99% de las actas.

Son en otra cancha las quejas y recursos por las violaciones a las reglas del juego y la injerencia indebida que se atribuye al Gobierno del Estado y otras imputadas a partidos y candidatos, si hubo elección de estado, compra de votos, exceso en los gastos de campaña, uso ilegal de recursos públicos, violencia sobre electores, se impugnarán en otro momento y por otras vías, la jurisdiccional en los tribunales electorales, primero del estado y luego del Poder Judicial Federal. ¿Presentarán como causas de nulidad los videoescándalos, los retos pendencieros del gobernador Yunes, las acusaciones a partidos políticos? Ya se verá.

Antes están los cómputos de hoy, que en su forma general se reducen a la compulsa y suma de las actas de escrutinio y cómputo; es decir, sólo se revisa el envoltorio del tamal.

De entrada se deberá corroborar que las actas físicas del cómputo de las casillas correspondan en sus cifras a las transmitidas como válidas al Programa de Resultados Preliminares, pero sobre todo que coincidan las de los paquetes electorales con las copias de esas actas que recibieron en la casilla los representantes de partidos y candidatos.

Por excepción voto por voto

No se abrirán los paquetes para recontar las boletas electorales marcadas, salvo en los supuestos previstos por el Código, que son muy específicos, que no haya acta, que presenten alteraciones o errores evidentes, entre otros, en cada caso se tendrán que discutir y acordar en los consejos, donde participan, además de los consejeros como autoridades, los representantes de los partidos políticos y en su caso de candidatos independientes.

El recuento total de la elección es todavía más restringido; procede cuando al final del cómputo la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual. De acuerdo con esta regla habría recuentos totales en al menos 21 municipios; entre estos se destacan Tuxpan y Córdoba, donde aventaja el PAN-PRD, Orizaba, PRI, y Minatitlán, Morena.

El otro tema de interés en los consejos municipales es la asignación de las regidurías plurinominales o de representación proporcional, según la votación de cada partido; primero tienen que terminar el cómputo y luego hacer el reparto conforme a la fórmula prevista; en este asunto van para largo en la jornada.

También se verá hoy en las presiones sobre los Consejos Municipales y su resonancia en el Consejo General, cómo andan las pasiones de los competidores, los que aceptan los resultados y los que se llaman robados.

Hasta ayer, PAN-PRD se adjudicaba 112 municipios, el PRI-PVEM 36 y Morena 17, Panal 18 y MC 9, PT 4 y los candidatos independientes 3. Salvo los ajustes que produzca el paquete de recuento total, habrá cambios mínimos.

Estado de México, foto retocada

Hay expectación por el resultado para gobernador en ese estado; el final de fotografía retocado a favor del priista Alfredo del Mazo, quien bajo sospecha superó por tres puntos en el último momento del PREP a la candidata de Morena, Delfina Gómez. En ninguna otra parte del país el PRI y el Gobierno Federal se ocuparon de sacar a su candidato (primo del presidente, de las dinastías del grupo Atlacomulco), todo el Gabinete Federal se la pasó en campaña, además de la guerra sucia contra López Obrador y Morena (vomitada desde Veracruz por el panista aliado Miguel Ángel Yunes) y contra la maestra Delfina, así como el alineamiento comprado de los medios de comunicación, y ni así consiguieron un resultado contundente, menos convincente. La lucha post electoral –sin ocupación de calles, eso dijo AMLO–, pacífica contra el fraude electoral, apenas comienza.

Que Pepe también

Es tan discreto, cuidadoso de las formas y los tiempos, tan bien portado y caballeroso que apenas se notó que el senador del PRI, Pepe Yunes, alzó ayer la mano y se anotó como precandidato a gobernador para el año próximo.

En cambio el otro senador del PRI, Héctor Yunes, atrajo los reflectores con una conferencia en medios donde de modo abierto y frontal reanudó sus aspiraciones, y confrontó al líder político del grupo rival, el gobernador Miguel Ángel Yunes, jefe del PAN y del PRD, y de los priistas y ex duartistas entregados.

Cuestión de estilos, los priistas que quedan y las fuerzas de oposición al avasallante gobierno de Miguel Ángel Yunes, que impulsa su perpetuación en el poder político local a través de sus hijos, tendrán que escoger de ese menú de dos sopas recalentadas de Yunes. Bueno, una un poco tibia.

Diplomacia en Guatemala

Sí hubo Duarte en la agenda presidencial. El “ministro” Videgaray reveló que Peña agradeció al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, su cooperación para detener al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y que pedirá celeridad para extraditarlo a México.

Por separado, la PGR difundió que hoy entregarán, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la solicitud formal de extradición de Duarte al gobierno de Guatemala. Además de los cargos federales por los que tenía Duarte orden de aprehensión –lavado de dinero y delincuencia organizada–, se dijo que le sumarán las acusaciones penales del gobierno de Veracruz, signo de amistad y alianza de Peña con su fábrica de lodo a AMLO y Morena, para que Yunes se trepe a la vaca y diga que va arando; mero simbolismo, pues los procesos federales van antes y con las penas de esos delitos no habrá tiempo para que lo hospeden en Pacho.

Primero que lo extraditen, porque seguro se opondrá Duarte y lo alargará lo más que pueda. En unos días dará show en audiencia guatemalteca.