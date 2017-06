Dale Dale – El Puerto jarocho, otra vez panista

El Puerto jarocho, otra vez panista

Sin lugar a dudas el PRI es el gran perdedor en las elecciones municipales del domingo, como ya lo explicamos, estas derrotas electorales son continuación de la caída del año pasado a causa de la corrupción duartista y la ineficiente gestión del Gobierno Federal a cargo de Peña Nieto. Cargaron los candidatos priistas con el lastre de presentarse a competir por el partido que propició y consintió la más desastrosa administración de un gobierno estatal en la historia de Veracruz y por supuesto pagaron las consecuencias y perdieron.

Vale aclarar, que aún en el caso de que no hubiera sido tan malo el gobierno estatal anterior, algunos candidatos también habrían sido derrotados el pasado domingo.

De los municipios más grandes, el PRI perdió el Puerto de Veracruz, en donde los Yunes panistas concentraron su mayor esfuerzo, pues el candidato ganador es el segundo hijo del gobernador, Fernando Yunes, con el apoyo incondicional de su papá, pero más que nada con la aplicación de recursos estatales consiguieron la victoria más contundente de la jornada electoral, así emularon las victorias que el panismo ya antes había conseguido en el Puerto jarocho, cuando la recordada ola de la alternancia hace ya casi 20 años.

En aquellos tiempos, el ahora gobernador panista Miguel Ángel Yunes era un destacado militante del PRI, trabajaba en el Gobierno Federal en la Secretaría de Gobernación, el presidente era el ¿priista? Ernesto Zedillo. A tiempo, gracias a la ahora encarcelada maestra Elba Esther Gordillo, se colocó Yunes Linares a trabajar con los presidentes panistas Fox y Calderón, pero esa es otra historia a la cual volveremos en otra ocasión con más detalles.

Compitieron y perdieron por Veracruz: por el PRI-Verde, Fidel Kuri, destacado fidelista (de Fidel Herrera), nacido en Orizaba, pero allá nunca ha conseguido la candidatura a alcalde, sin embargo, ha sido dos veces diputado federal por ese distrito, en el 2009, con apoyo del ex gobernador Herrera Beltrán y actualmente es diputado federal con licencia, esta segunda diputación la obtuvo con ayuda de Javier Duarte.

Kuri es más conocido por ser el propietario de los Tiburones Rojos, el único equipo del estado de Veracruz que participa en la primera división del futbol mexicano. En el futbol profesional se ha destacado por ser un dueño de Club que frecuentemente se mete en conflictos con las autoridades futboleras. En cuanto a sus resultados deportivos, el equipo de los Tiburones se la ha pasado casi siempre en los límites del descenso a segunda división, desde que Kuri lo instaló en Veracruz, hace ya 4 años.

Publicitándose como el Tiburón Mayor, el desempeño de Kuri como candidato y su campaña muy parecida al ultima de su equipo de futbol, prácticamente Kuri bajó el PRI a la segunda o más bien a la tercera, porque segundo sitio quedó Morena, que es la revelación en la elección a la alcaldía del puerto.

La sorpresa resultó el candidato de Morena, el empresario Ricardo Esxome, quien de no tener experiencia política electoral alcanzó el segundo lugar, con casi cuarenta mil votos, en un municipio en el que nunca habían destacado los partidos de “izquierda”.

Esxome, con pocos recursos y apoyándose en el líder de Morena, AMLO, que lo acompañó en varias ocasiones en su campaña, obtuvo un buen resultado para las condiciones de competencia rebasando con más de diez mil votos al PRI.

En Xalapa sólo truenan los chicharrones de AMLO

En la capital del estado, los xalapeños demostraron que han convertido este municipio en un bastión de Morena, han ganado tres elecciones al hilo con muy amplia ventaja, primero en 2015, la diputación federal, con Cuitláhuac García, en el 2016 las dos diputaciones locales y el domingo la presidencia municipal con Hipólito Rodríguez, maestro universitario relativamente desconocido hasta ahora. Hipólito fue candidato a diputado el año pasado por el PT, perdió y ni siquiera se dio a conocer, pero con la pura marca de Morena arrasó a sus rivales del PAN-PRD y del PRI-Verde, obtuvo más votos que los dos candidatos de estas coaliciones juntos.

Los capitalinos del estado, los xalapeños, son votantes más exigentes que los del resto del estado, vieron el desempeño del PRI en el duartismo y desde antes que terminara su sexenio votaron contra el PRI que mal gobernó. Ahora refrendaron su voto a Morena, rechazando y reprobando también la gestión de seis meses en el gobierno estatal de Yunes Linares.

Los candidatos perdedores en Xalapa fueron varios, la mayoría ricachones, ya lo escribimos en un Dale anterior: por el partido del ex gobernador Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, fue candidato el empresario de la educación Carlos Luna, solo obtuvo cerca de seis mil votos; hace casi veinte años el partido de Dante, que empezaba, entonces se llamaba Convergencia, ganó la alcaldía de Xalapa por primera vez al PRI, pero no es lo mismo dos décadas después, los jóvenes votantes xalapeños preguntan ahora: ¿Quién es Dante?

Nicanor Moreira, empresario mueblero hasta hace poco, se sintió capaz de replicar el éxito político de otro empresario xalapeño, Ricardo Ahued, quien ganó elecciones de alcalde y de diputado federal y local por Xalapa con un excelente desempeño en sus tres cargos, no obstante que siempre compitió por el PRI, Ahued es el ejemplo del empresario-político que cumple con honradez y eficacia tanto en los negocios como en la política. Nicanor trató de emular a Ahued, compitiendo a la alcaldía por el Panal, pero sólo logró menos de nueve mil votos, Moreira puede seguir intentando hacer carrera política, tiene recur$$o$$ y si es perseverante quizás logre algo más adelante.

Por el PRI-Verde fue candidato Alejandro Montano, quien debe, literalmente, todo lo que ha conseguido al ex gobernador Miguel Alemán, lo conocimos como jefe de la ayudantía de Alemán, antes de que fuera gobernador y en su sexenio (1998-2004), Montano despachó de subsecretario y secretario de Seguridad Pública, pasó también de capitán a licenciado y de burócrata a empresario. Fue diputado federal por el distrito de Xalapa Rural del 2012 al 2015, ahora en el peor momento se le ocurrió ser candidato por el PRI a la alcaldía, obtuvo una votación de menos de 19 mil votos.

La candidata perdedora, que quedó en segundo lugar, encabezando la coalición PAN-PRD, Ana Miriam Ferráez, es miembro de la familia que tiene más antigüedad como propietaria de radiodifusoras en Xalapa, en la precontienda por la candidatura, compitió en contra del también empresario, ex alcalde y ex diputado priista David Velasco Chedraui, a quien le ganó la candidatura del PAN-PRD, por supuesta relación personal con la dirigente nacional perredista Alejandra Barrales. David Velasco se inconformó porque según las reglas de la convocatoria él tenía ventaja para ser candidato por estar en mejor posición en las encuestas que se hicieron para otorgar la candidatura, pero dedazo mató a las encuestas y Miriam Ferráez se quedó con la candidatura, hizo la campaña que más recursos gasto en esta ocasión y contó con todo el apoyo del gobierno estatal, pero no bastó, fue superada por casi 25 mil votos.

Hoy, dicen los cercanos a David Velasco, que después de haber estado molesto porque le quitó la candidatura de la coalición PAN-PRD, que creía él tenía en la bolsa, ahora está agradecido por este hecho. Curiosidades de la política, cuando pareces haber perdido acabas ganando.