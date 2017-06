Renato Alarcon debe renunciar: Inocencio Yañes

Redacción AZ

Inocencio Yáñez Vicencio, exdirigente de la Fundación Colosio, exigió la renuncia de Renato Alarcón dirigente del partido Revolucionario Institucional ante los resultados de la elección de este domingo, “se debería ir por vergüenza”; dijo.

El exideologo priista aseguró que los resultados de la elección municipal no solo representan una derrota política, sino una derrota cultural, ante el crecimiento del antipriismo entre el electorado, “fue un cataclismo”.

“El problema no es sólo una derrota electoral y política (…) en la calle te encuentras que la gente no quiere saber nada del PRI, y no quiere saber nada del partido que se exacerbó con el duartismo”

Bases decidirán

El presidente estatal del Congreso del Trabajo, Benjamín Gutiérrez García, consideró que las bases del PRI serán quienes decidan si Renato Guevara Alarcón debe renunciar o permanecer a la dirigencia tras los resultados que obtuvo el partido en los comicios del 4 de junio.

El líder obrero opinó que el PRI, incluso los demás partidos políticos, debe adecuarse a los cambios que se registran en la sociedad.

“Siento que lo que se da es lo que pide el pueblo, no hay más y creo que cada institución política debe de ir pensando en que si no se adecúan a los cambios sociales, queda atrás, entonces para mí es importante que esto se dé porque son momentos reflexivos para todas las instituciones políticas si no se entienden los momentos que vive la sociedad obviamente no se enchufa”, subrayó