Tradicional Miércoles de Música en Sala Tajín

Redacción AZ / Xalapa

En el marco de los Miércoles musicales UV-DIF, las secciones de Metales y Maderas de la Orquesta Universitaria de Música Popular (OUMP), bajo la batuta de su titular Rubén Flores, ofrecerán un concierto abierto para todo público este 7 de junio a partir de las 19:00 horas en la Sala Tajín (Miguel Alemán 109).

Metal y Madera es un programa de gran diversidad musical en géneros, épocas y estilos, al mismo tiempo que pone de manifiesto la versatilidad de la Orquesta Universitaria de Música Popular.

Abrirán el concierto los integrantes de la Sección Maderas, con un variado repertorio que incluye temas de compositores de la talla de Vittorio Monti, Henry Mancini y Ennio Morricone; un popurrí llamado Postales mexicanas y otro integrado por temas de Juan Gabriel, así como la emblemática canción Noche de luna en Xalapa, de Juan S. Garrido.

En la segunda parte del recital, la Sección Metales interpretará piezas clásicas como la obertura Guillermo Tell de A. Rossini; las famosas canciones New York, New York, Rock del reloj y Can´t take my eyes out of you; éxitos contemporáneos como Billie Jean, de Michael Jackson.

Asimismo temas como Clock de Coldplay y Happy, de Pharrell Williams; el tema infantil Métete Tete, de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Crí; el tradicional joropo venezolano Alma llanera y el danzón Teléfono a larga distancia.

La invitación para el concierto Metal y Madera, a cargo de la Orquesta Universitaria de Música Popular de la Universidad Veracruzana está abierta para todo público. La entrada, como de cotumbre, es libre.