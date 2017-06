Asuntos Públicos – De la extradición, el show que viene

Eduardo Coronel Chiu

De la extradición, el show que viene

Apenas comenzará el juicio para extraditar de Guatemala para ser juzgado en México al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte (Despicable Me), ícono de la corrupción de los políticos; y va para largo.

Hasta ayer el Gobierno de México formalizó a su homólogo de Guatemala la solicitud de extradición por la vía diplomática; según se dijo, por un grupo de delitos federales y otros de fuero común.

De los primeros, como es sabido –delincuencia organizada y lavado de dinero, los de inicio del derrumbe de Duarte–, por los que ya tenía orden de aprehensión y que fundamentaron su detención preventiva en cooperación con la Interpol y el gobierno de Guatemala. Además de un delito electoral imputado posteriormente por la oportunista Fepade, no por influir en las elecciones, mapachería o financiamiento ilegal a Morena; sino por no entregar el presupuesto completo al OPLE el año pasado.

Los segundos están asociados a temas de corrupción, declaró Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, que promueve la extradición de Duarte.

Corresponden a la venganza local, al show de Yunes, le dan cancha al aliado de coyuntura aunque no le entregarán a Duarte. Este racimo de delitos son los imputados localmente, el catálogo que suele aplicar la Fiscalía de Yunes, como escopetazo del Incumplimiento del deber legal a la Coalición de servidores públicos para violar la ley, pasando por el Peculado y el Enriquecimiento, entre otros. Alguno habrá de pegar.

Video audiencias

Pero la remisión de Duarte a las prisiones de México no se dará en automático; así que hay que preparase para varios capítulos. Gracias a la legislación guatemalteca que tiene más apertura que la nacional, habrá transmisiones en vivo, las audiencias son en directo, de viva voz, como fue la previa donde la Fiscalía de ese país refirió al reo Duarte ante el juez los cargos por los que lo habían detenido. Es previsible que Duarte se resistirá, hará uso de sus recursos legales para evitar la extradición. En este escenario la PGR, a ojo de buen cubero, le concede hasta un año; al filo de las elecciones presidenciales y de gobernador de Veracruz el año entrante.

Pero ya lo veremos si suelta la sopa Duarte de cuando el dinero de la Tesorería del Estado seguía la ruta del chorizo en campaña; o si se conformará con el presunto arreglo para su entrega pactada, las garantías de que Karime Overkill Macías seguirá mereciendo y gozando abundancia en el Reino Unido junto con sus hijos, y familia ampliada, todos impunes, menos el chancho expiatorio.

Primero la mano

A ver cuándo llega. En todo caso lleva mano para procesarlo y tenerlo en prisión el Gobierno Federal sobre el protagonismo de Yunes. Tiene preferencia procesal por la gravedad de delitos, la temporalidad de la acción penal y de la orden de aprehensión, así como por la solicitud de extradición.

Héctor en campaña

Una muestra del cambio de escenario político y de que las elecciones municipales del pasado domingo ya solo son referencia, es el relanzamiento del senador Héctor Yunes Landa en la búsqueda de ser nuevamente candidato del PRI a gobernador del estado el año próximo.

Con el Día de la Libertad de Prensa como pretexto Héctor se reunió con periodistas en distintos puntos del estado, criticó la política de desdén y hostilidad a los medios de comunicación del gobernador Miguel Ángel Yunes, exhortó a “resistir” el plan encubierto de erradicar la prensa del actual gobierno, y planteó algunos proyectos de apoyo al gremio que ofreció financiar con su dieta.

También defendió la permanencia de Renato Alarcón como presidente del CDE del PRI, argumentando la votación y plazas retenidas a pesar del contexto de desastre y descrédito del partido, el hecho de no ser gobierno y la elección de estado operada en favor de la coalición PAN-PRD. Se destapó en serio Héctor.

Espaldarazo a Portilla (Orfis)

La designación de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, titular del órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) como coordinador de la zona Sureste (4) de la Asofis, que abarca 7 estados (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatan y Veracruz), muestra que su trabajo está bien evaluado no solo entre sus pares sino por la cabeza del sistema.

Lo nombró directamente Juan Manuel Portal, el Auditor Superior de la Federación con quien ha hecho equipo Toño Portilla. La disección de las irregularidades de la administración de Javier Duarte, sobre todo en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2015 y las denuncias penales derivadas por el daño patrimonial por casi 20 mil millones de pesos, le permitieron acreditar autonomía y reconocimiento en el campo de la fiscalización. Una de las tareas encomendadas por Portal es apoyar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en la región sureste.