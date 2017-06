Dale Dale – Lamentos más que festejos, en la libertad de expresión

Connect on Linked in

Lamentos más que festejos, en la libertad de expresión

Con pocos festejos transcurrió el Día de la Libertad de Expresión en el estado, sin participación alguna, ni siquiera cultural por parte del gobierno estatal panista.

Se rompe la costumbre de los gobiernos estatales del PRI de cuando menos este día agasajar al gremio del periodismo con comidas y obsequios, “chayote”, criticaban los puritanos hipócritas; gesto de reconocimiento, le llamaban los desenfadados. Pero el gobierno actual solo se festeja a sí mismo y si acaso a sus íntimos incondicionales.

Elecciones pasan, elecciones vienen

Mientras unos estaban todavía peleando sus elecciones, sus constancias y sus votos en los conteos municipales, con lo que se van acabando las elecciones del 2017 y ya los partidos se alistan para competir otra vez en el 2018. Padecemos de fiebre electoral, hemos tenido 4 elecciones en 5 años y todavía nos falta la “madre” de todas, el próximo año hay que elegir Presidente de la Republica, otra vez gobernador, senadores, diputados federales y locales. Esto será la saturación, habremos participado en 5 procesos electorales en solo 6 años. Lo malo es que tanto ir a las urnas no significa que avancemos en tener mejores gobiernos que solucionen los principales problemas nacionales y estatales, que en esencia son la inseguridad, la corrupción, el desempleo, la inequidad económica, la baja calidad de la educación. Ninguno de estos temas parece mejorar para la mayoría de los ciudadanos a lo ancho y largo del país.

Héctor aprovecha todo para promoverse… ¿y Pepe?

El que ya se anda moviendo para hacer ruido nuevamente para la gubernatura del 2018, es el senador del PRI, Héctor Yunes Landa, quien quiere repetir como candidato del PRI pensando que el escenario político de aquí a un año puede cambiar, ante el descontento con el actual gobierno del “cambio”, que no ha sido lo que se esperaba y que ya no estando el duartismo reciente, puede que la gente vaya retomando, si no la credibilidad en el PRI, sí buscando otras opciones partidistas. Que no sean únicamente el PRI o el PAN, que son los únicos que han gobernado el país y decidan cambiar por Morena.

Héctor Yunes se movió para reunirse y convivir con los trabajadores de los medios en Veracruz durante este día que se celebra la libertad de expresión, brindó un desayuno para los comunicadores en Xalapa, cenó con los de Veracruz y luego se seguirá hoy al sur del estado.

Del senador Pepe Yunes no supimos nada, debe andar muy ocupado en otras tareas más importantes.