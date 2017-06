En Veracruz 4 periodistas son asesinados en promedio por año: RompeViento

Redacción AZ

De 2011 a 2017, en Veracruz fueron asesinados al menos cuatro periodistas por año, alertó el director general del Canal Rompe viento TV, Ernesto Ledesma Arronte.

En su mensaje durante su participación en el foro “Retos y oportunidades en la transición a plataformas digitales en los medios tradicionales”, aseguró que en ese mismo periodo han sido asesinados 20 periodistas y tres permanecen como desaparecidos.

Señaló que los riesgos de ser periodista en Veracruz es que los maten, desaparezcan, sean agredidos, con amenazas intimidaciones y hostigamientos.

O bien, que los despidan porque no se ajustan a la línea editorial del medio de comunicación, censuren o se autocensuren.

El periodista acusó que los estados en donde ha gobernado por muchos años deja “marcas” evidentes de violencia contra periodistas.

“En provincia no tienen la posibilidad de ganar un reflector nacional por haber sido despedidos de sus medios”, señaló.

Añadió que a esto se suma la responsabilidad de los medios de comunicación ante los casos que se publican y que pueden resultar en un dilema por el riesgo que existe en un estado donde hay impunidad.

Dijo que tienen documentados tres casos de personas que desaparecieron en Xalapa y cuyos padres dieron el testimonio un mes después del hecho el vehículo seguía circulando con la misma placa y las autoridades no hicieron nada.

“Debemos hacer un análisis de riesgo y nos dice que hay un nivel de impunidad tal que si sacamos ese reportaje le puede suceder algo a la familia, qué es lo que se debe hacer”.

Dijo que ante estos casos se debe analizar caso por caso para intentar disminuir el riesgo y saber si se debe publicar o no.

Además, señaló que los medios tienen el reto de sobrevivir y mantener la independencia a cualquier precio, no depender de la publicidad oficial para mantener al medio de comunicación y construir la identidad del medio.

Sin esclarecer amenazas ni asesinatos de periodistas en Poza Rica

Agresiones contra periodistas en Poza Rica, desde amenazas hasta asesinatos, no han tenido esclarecimiento, no hay justicia, ni ciudadanos ni funcionarios agresores han sido puestos a disposición de autoridades judiciales, por lo cual la impunidad persiste. Así lo destacó el presidente de la Asociación Comunicadores Unidos del Norte de Veracruz (Cunver), Benjamín Portilla Solís, en el marco de la conmemoración del Día de la libertad de expresión.

En el monumento a los periodistas caídos, los trabajadores de diferentes medios de comunicación conmemoraron este día en conjunto con autoridades municipales, el respeto al ejercicio periodístico.