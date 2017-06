Estudiantes cierran Lázaro Cárdenas, piden aulas

Connect on Linked in

Redacción AZ

La carretera federal Xalapa- Veracruz fue bloqueada por integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”, (FNERRR) a la altura del Instituto de Espacios Educativos para exigir la construcción de aulas en planteles que están dentro del programa Escuelas al 100.

Los estudiantes tomaron la entrada del Instituto de Espacios Educativos en demanda de que los recursos enviados por el gobierno federal sean aplicados en sus escuelas.

Acusaron que en la actual administración a cargo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, no se ha dado continuidad a la edificación de los salones, por lo que piden que se agilice la aplicación de los recursos.

El dirigente de la FNERRR, Andy Hernández Sánchez explicó que desde el año 2014 gestionaron las obras de aulas, laboratorios, centro de cómputo y bibliotecas para mejorar la calidad educativa, por lo que el gobierno federal autorizó 120 construcciones.

En el año 2015 y 2016 debieron concluirse estas obras con un monto de 150 millones de pesos para beneficiar a más de 12 mil estudiantes de jardín de niños, primarias, telesecundarias y bachilleratos, sin embargo el gobierno de Veracruz no las continuó.

Estas obras pendientes se ubican en los municipios de Veracruz, Córdoba, Tantoyuca, Filomeno Mata, Ayahualulco, Xalapa, Coetzalan, Mecayapan y Soteapan entre otros, dijo el dirigente de la FNERRR, Andy Hernández Sánchez.

“Algunas obras se iniciaron pero no las han terminado, cuando mucho construyeron seis obras y las otras de quedaron detenidas por falta de pago. Lo peor es que se van a quedar retenidas esas obras porque no hay dinero” refirió.

Los estudiantes argumentaron que decidieron bloquear la carretera porque han sostenido reuniones con diferentes funcionarios del gobierno del estado, que solo les prometen iniciar las obras, pero no lo hacen.

“Nos dan plazos y plazos, nos dicen que están revisando, que si las van a continuar, pero en enero nos dijeron que empezaban en febrero, en febrero que en marzo y así nos traen vuelta y vuelta” acusaron.

Debido a que a la carretera federal arribaron patrullas de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) los estudiantes reconocieron sentir miedo por temor a un desalojo con el uso de la fuerza pública.

“Si nos tocan, si sería un atropello a nuestros derechos porque estamos aquí, no porque queramos, sino porque exigimos las obras para las escuelas, aquí hay niños desde 13 hasta de las universidades. Ojalá nos resuelvan, porque si hay voluntad de atendernos nos vamos” refirió Hernández Sánchez.

Finalmente los estudiantes advirtieron que se retirarían para evitar que fueran desalojados con la fuerza pública, pero en los siguientes días llegarán a palacio de gobierno con las integrantes de la FNERRR para exigir la construcción de las escuelas.