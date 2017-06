Invita la OSX al concierto «Noche de jóvenes pianistas»

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) presentará este viernes 9 de junio, a punto de concluir con la Primera Temporada de Conciertos 2017, el programa «Noche de jóvenes pianistas», con la participación de tres virtuosos del instrumento: Elías Manzo Hernández, Rachid Bernal y Raquel Fisk, quienes junto con este organismo musical interpretarán obras de Sergei Prokofiev Maurice Ravel y Camille Saint-Saëns, bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti.

En esta ocasión, los jóvenes intérpretes y la OSX interpretarán el primer movimiento del Concierto No. 3 de Sergei Prokofiev, obra que irradia una vitalidad crepitante (sic), testificando la destreza inventiva del compositor en salpicar inteligentemente los pasajes líricos con disonancias, manteniendo una asociación balanceada entre el solista y la orquesta.

Le seguirá el Concierto en Sol de Maurice Ravel, donde el piano se vuelve solista ya que comienza inmediatamente con un serie de arpegios floridos en el registro agudo, que asocia melodías inspiradas en el jazz, recordando los viajes del compositor por Estados Unidos.

La audición finalizará con el Concierto para piano y orquesta No. 2 de Camille Saint-Saëns, probablemente el más conocido de los conciertos del compositor y que sigue la forma tradicional de tres movimientos. Normalmente, el primer movimiento suele ser rápido y el segundo lento, pero en este caso el orden se invierte.

Los tres jóvenes que participarán como solistas esta noche tienen una relación particular con la música. Raquel Fisk, quien comenzó a tocar piano a temprana edad, ha estudiado con Valentina Lass en el New Conservatorio de Inglaterra y recientemente en privado con el eminente pedagogo Niva Fried, y con el virtuoso catalán Moisés Fernández Via.

La interpretación de piano de Raquel siempre impresiona por su seguridad técnica, belleza de tono y musicalidad precoz. En agosto de 2014 se presentó en gira por primera vez en las principales ciudades de China, incluyendo Hangzhou, Taicang y Shanghai. En 2015 ganó el primer premio en el Bay State Piano Competition por sus actuaciones de Beethoven y Brahms.

Rachid Bernal es egresado con Honores de la Escuela Vida y Movimiento Ollin Yoliztli, con Camelia Goila. Estudió cursos de perfeccionamiento en Viena, Austria, con Hafez Babashahi. Como solista a participado en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de Querétaro, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Orquesta Sinfónica Ollin Yoliztli y la Orquesta Sinfónica del Estado de Pachuca. Fue ganador en Young Artist World Piano Festival de Minnesota, Estados Unidos, obteniendo un contrato para tocar como solista con orquesta.

El zacatecano Elías Manzo Hernández es uno de los pianistas más reconocidos del país. El talento lo heredó de su padre, también pianista, Antonio Manzo D´Nes, quien es maestro en la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y su profesor particular, desde hace cuatro años. Cuando Elías había cumplido los nueve años decidió –gracias a la influencia de su padre– que quería aprender a tocar.

La cita para la «Noche de jóvenes pianistas» es este viernes 9 de junio, a las 20:30 horas en Tlaqná, Centro Cultural. El costo de las entradas es de 80 y 120 pesos. Para más información consultar las redes sociales, Facebook: Orquesta Sinfónica de Xalapa.