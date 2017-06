Propone Héctor Yunes fideicomiso para periodistas

Connect on Linked in

CARLOS ALVARADO

El senador por Veracruz, Héctor Yunes Landa, propuso a los periodistas la integración de un Fideicomiso para el apoyo de gastos funerarios y atención médica, pues reconoció las malas condiciones laborales y de seguridad social en que se encuentra, dijo, “una buena parte de los periodistas”.

Durante una reunión que sostuvo con representantes de los medios de comunicación este miércoles en el marco del Día de la Libertad de Expresión, el priista dijo que con su sueldo del mes de agosto, comprará un vehículo que donará para generar una rifa, con la que se recaude por lo menos un millón de pesos que será la base del fideicomiso.

Destacó que no hay forma más rápida y efectiva de que haya contacto con los ciudadanos que los medios de comunicación y cuando un gobierno decide prescindir de los medios de comunicación, “de todos ustedes, lo que pasa en realidad es que se está dejando de comunicarse con los ciudadanos”.

Durante su mensaje de agradecimiento a los periodistas reunidos, señaló que “no hay Gobierno que dure dos años, ni periodista que lo resista”.

Lamentó que el aparato gubernamental estatal no tenga interés alguno por resolver los casos de los periodistas asesinados, y por el contrario ha emprendido una guerra para hacer que cierren los medios informativos a los que no consideran aliados, que son prácticamente todos.

Pidió a los periodistas aguantar, pues al recordar que el próximo año se elegirá a un nuevo gobernador, aseveró que no podrá ser peor que el que se fue, en referencia a Javier Duarte de Ochoa, ni al que está, al hablar de Miguel Ángel Yunes Linares.

Reconoce el trabajo del dirigente estatal del PRI en las elecciones

En otro tema, dio a conocer que más que relevar al dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Renato Alarcón Guevara debería ser reconocido por los resultados obtenidos para su partido en la elección municipal.

En este sentido defendió que cuando asumió la dirigencia del PRI al dejar la dirección del ISSSTE, el PRI tenía 11 puntos de preferencia y ahora están duplicados.

“Cuando entró Renato Alarcón habían 29 alcaldías que decían las encuestas que eran las únicas que íbamos a ganar y ya llevamos cerca de 50”.

Insistió en que Renato Alarcón hizo un gran ejercicio de tolerancia para tomar acuerdos con las 212 planillas.

“Es el segundo presidente que tenemos este año y sería simplemente por estrategia, un gravísimo error del partido buscar a un tercer presidente cuando además, insisto, no se justifica”.