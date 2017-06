Abre diputada cloaca en grupo legislativo del PAN

Xalapa, Veracruz

Una discusión sobre el presunto mal uso del dinero que corresponde a la banada del PAN en el Congreso del Estado se puede apreciar en un audio que circuló este miércoles en la sede legislativa.

En la grabación se escucha a la diputada Cinthya Lobato Calderón acusar a su coordinador en la Legislatura, Sergio Hernández, de manejar indebidamente el millón 600 mil pesos que recibe mensualmente y lo señala de utilizar el dinero de su bancada para “borracheras y fiestas” y para sus 156 casas de enlace en Xalapa.

Asimismo, al igual que Eva Cadena acusa a Amado Cruz de dar dinero de su bancada a AMLO, Lobato Calderón señala a su coordinador de entregar recursos a José de Jesús Mancha Alarcón, dirigente panista en la entidad.

Según la diputada, el actual presidente de la Junta de Coordinación Política no entrega el dinero que corresponde a los diputados panistas.

Además, la legisladora criticó el trabajo de Sergio Hérnandez como presidente de la JUCOPO y coordinador del PAN.

La grabación

En la cinta se escucha que la diputada Lobato Calderón empieza por cuestionar la labor que Sergio Hernández realiza como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y como coordinador del PAN.

Cinthya Lobato (CL)- Quiero que me enseñes tu hoja, a ver en dónde están tus listas de asistencia, a ver en dónde está el acuerdo y a ver en base a qué te estás basando para eso, por favor. Porque ese es un recurso que nos pertenece a todos, no es tuyo, muchacho, y nada más te lo digo.

Sergio Hernández (SH): Te lo hago llegar, te lo hago llegar.

CL.- No, ¿dónde está?, ¿para qué (después)?, ¿para que mañana te lo firmen? No, mijito, dónde está ahorita. Enséñamelo, enséñamelo ahorita.

SH.- Con todo respeto, con todo respeto.

CL.- No, con todo respeto nada, nunca tienes respeto por nadie, ni por ti mismo. dijo Lobato Calderón.

SH.- Si asistieras a las reuniones te darías cuenta de las cosas.

CL.- Qué te importa a ti si asisto o no, ¿para oír tus tonterías? ¿Para escuchar todas las burradas que dices? No, Sergio.

SH.- Pues entonces tienes la puerta abierta.

CL.- Tengo la puerta abierta, claro, por eso te desconozco a ti como coordinador, pero no voy a dejar de ser panista por ti. ¿quién te sientes o quién te crees (…)? por favor ya ubícate, ubícate, por favor.

SH.- Toma las distancias correspondientes que necesites y determines (…), yo he hecho las cosas con transparencia, con honestidad (…) ¿uno contra 18 (diputados)?.

CL.- No, no hay distancia correspondiente (…), qué, cómo es la transparencia, poniendo a tu amigo Chico (Fuentes), un tratante de mujeres que están llevando a tus fiestas, borracheras y drogas, ¿eso, eso es? No me digas Sergio, por favor ya habla y sé un hombre, ya no eres un mocosito .

CL.-Si te dio la vida una oportunidad asúmela como tal. Conviértete en un hombre por favor, Sergio, y deja de robarte el dinero de Veracruz y de nosotros los diputados, por favor… con esa falta de transparencia que haces nada más a tu modo.

“Porque sí hay dinero para el Velódromo, para tus casas de enlace. Sí hay dinero para lo que te da la gana y para tus fiestas; sí hay dinero para que le lleves a Pepe Mancha, para eso sí hay dinero. (Para) lo que no hay dinero es para el autismo, para el foro que se está haciendo aquí; para eso no hay dinero.

“Para el acuerdo que se hace con la UV para eso no hay dinero, para todas las cosas del Congreso para eso no hay dinero.”