Asuntos Públicos – Sergio “El Bailador”: cloaca en la bancada del PAN

Eduardo Coronel Chiu

Sergio “El Bailador”: cloaca en la bancada del PAN

Algo ha de ser aplicable del refrán “salen las verdades cuando las comadres se pelean”, al audio ayer difundido donde la diputada local del PAN, Cinthya Lobato Calderón, pone como lazo de cochino al también diputado del mismo partido político Sergio Hernández.

Conocido como “el bailador” por sus eventos político musicales en que presume cual Shakira movimientos de cadera, el diputado señalado de corrupción no es un diputado cualquiera, es el líder de su grupo legislativo, el PAN, como se sabe, partido mayoritario, por lo que Sergio Hernández tiene el privilegio de presidir y dominar la Junta de Coordinación Política, el órgano de gobierno del Congreso; donde se decide el presupuesto de los diputados y su asignación.

El asunto trasciende el pleito de lavadero; se coloca en el plano de la transparencia y rendición de cuentas, en la verificación de la honestidad y legalidad en el ejercicio de los recursos públicos. Por lo mismo amerita una doble investigación, administrativa y penal; competencia del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Fiscalía General del Estado, respectivamente.

Sin pelos en la lengua

Lo relevante del tema son las acusaciones de mal uso y desvíos de recursos públicos del Congreso del Estado que la diputada Lobato imputa a su coordinador Sergio Hernández.

La brevedad del audio alcanza para registrar cómo la diputada Lobato tundió a placer a Sergio, quien apenas alcanzaba a balbucear algo sobre el respeto, y una lista que le haría llegar; como ráfaga le acumuló señalamientos, el reclamo por el dinero del presupuesto del Congreso; Cinthya acusa a Sergio de robarlo y aplicarlo en provecho personal y de sus amigos.

Se los lleva al baile

Sin pelos en la lengua le dice: “deja de robar el dinero de Veracruz y de los diputados”, y le contrasta para qué sí hay dinero: para el Velódromo (el evento de promoción personal del bailador), para tus 156 casas de enlace (redes de gestores del diputado), para tus fiestas, mujeres y borracheras –de paso menciona al ex diputado Carlos “Chico” Fuentes como su conseguidor de mujeres y proveedor de droga, éste, como ironía, es actualmente el secretario de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso–; igualmente acusa de Sergio de que sí hay “para el dinero que le das a Pepe Mancha”, el presidente estatal del PAN, quien no es diputado y por lo tanto es ilegal entregarle cualquier suma de dinero o recursos.

Pero no hay dinero, alega Cinthya, para el autismo, para el foro que se está haciendo aquí, para eso no hay dinero; para el acuerdo que se hace con la UV no hay dinero, para todas las cosas del Congreso no hay dinero… Y en los reclamos le puntualiza que ese “recurso nos pertenece a todos, no es tuyo muchacho, y nada más te lo digo…

Quorum panista en banquete

Después de la sesión del Congreso de ayer, una vez que ya se había filtrado el audio y la nota era comidilla, Sergio el bailador cerró filas con sus correligionarios, les ofreció un banquete de gorrita café, claro, con cargo al presupuesto, ¡para esto también hay dinero! La mayoría de los diputados del PAN fueron convocados por su líder a una gran comilona en un restaurante de cocina española de la capital. Según testigos de la afluencia de la bancada, aunque no asistieron los 19, obviamente que a Cinthya Lobato no la invitaron, acudieron a la cita de Sergio (a la gorra ni quien le corra) y más que es el surtidor del billete, más de 15 diputados, entre los de origen del PAN y hasta los que recientemente se treparon a esa bancada. Estuvieron, entre otros, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel de Unanue, Bingen Rementería, Tito Delfín, María Josefina Gamboa, “El Choriqueso”, Marco Antonio Núñez, dicen que come doble, pues se le vio atascándose en breve lapso en dos restaurantes, ambos de comida española, muy lejos de cuando vendía tortas en el muelle de Veracruz. Fueron también dos newcomers, Rodrigo García Escalante, que dejó al PVEM para ir al grupo Unidos por Veracruz, para ponerse al fin la camiseta azul, y José Luis Enríquez Ambell, quien suple la licencia de Gerardo Buganza, éste electo independiente, pero la suplencia acreditada para el PAN, el popular Ceprillín se volvió Cepanllín. No se vio a Doña Manterola, la presidenta de la Mesa Directiva, en cambio, no faltaron acompañantes de diputados y guachomas. La cuenta, por supuesto, con cargo al presupuesto del Congreso, Sergio el bailador paga (es un decir, la pagamos los contribuyentes).

¿Investigarán?

Se debería integrar una investigación a partir de las graves acusaciones que hace Cinthya Lobato a Sergio Hernández. Del mismo modo que oficiosamente están abriendo investigaciones en contra de diputados locales –con el mismo estatus– como Eva Cadena, la recaudadora, cachada recibiendo dinero no solo “para entregar a AMLO”, sino de cobros por dictámenes legislativos “a modo”, así como a su señalado Amado Cruz Malpica, el coordinador de la bancada de Morena, por presunto desvío de recursos del grupo legislativo a campañas electorales para Andrés Manuel López Obrador.

Darle protección e impunidad a Sergio Hernández por su pertenencia al grupo político hoy dominante en el estado tendrá su costo en la confianza ciudadana.

Ya veremos qué tratamiento le dan. Por ahora Sergio se ufana de que él controla la bancada del PAN 18 a 1.

En su corta actuación esta legislatura se va caracterizando por escándalos de corrupción de sus integrantes.