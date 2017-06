Chantal podría pisar la cárcel

Connect on Linked in

Ciudad de México

De un momento a otro, Chantal Andere podría ser detenida e ir a prisión por no acatar el fallo dictado por un juez, ante una demanda por despido injustificado a un ex empleado de la actriz.

Cabe señalar que Rubén Martínez Díaz demandó a Chantal y para no pagarle la actriz se amparó, pero el juez que lleva el caso revocó el amparo y se le ordenó pagar 116 mil pesos, mismos que se ha negado liquidar.

Ante esta acción, el demandante exige el pago doble de la cantidad fijada, además de multas, gastos de abogados y otros conceptos. Si Andere continúa en desacato, podría ir a prisión si se le dicta una orden de aprehensión, la cual está en curso por parte de Rubén Martínez.

En días pasados, Chantal declaró no saber nada de la demanda, pues quien lleva sus asuntos legales es su marido, Enrique Rivero Lake. “Para eso es mi marido… Yo qué me voy a estar preocupando por eso”, expresó a Univision.