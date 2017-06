Dale Dale – Américo al PRI

Américo al PRI

Se corre fuerte el rumor de que el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga, se prepara para pedir licencia por lo que falta de su administración municipal. El motivo, ponerse al frente del PRI estatal. Américo asumiría esta responsabilidad por gestión del senador José Yunes Zorrilla, quien, según sus seguidores y simpatizantes está en la antesala de conseguir la candidatura del PRI al gobierno estatal el próximo año.

Esto solo puede entenderse bajo el supuesto de que desde la dirigencia nacional del PRI forzarán la salida de la presidencia estatal de Renato Alarcón y que ya de antemano se habría decidido ¿por “dedazo”? la candidatura de Pepe Yunes.

La única lógica que tiene la precipitación de la salida del alcalde de Xalapa es que se adelantarían los tiempos de destape del próximo candidato priista a gobernador, para que pueda competir con mayores posibilidades en contra del candidato del PAN, el junior del gobernador Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien de antemano ya su papá le tiene prometido heredar el cargo, ahora sí por seis años.

También es un reto contener a Morena, partido que ha estado creciendo electoralmente en Veracruz y tiene muchas posibilidades de ganar la gubernatura el año próximo, ya que en las boletas para la elección del año que viene estará seguramente compitiendo López Obrador por tercera vez por la presidencia del país, es sabido por las experiencias anteriores que AMLO empuja hacia arriba a sus candidatos, con una sinergia electoral que siempre les favorece.

Pepe y Américo

La muy cercana amistad de Pepe Yunes y Américo Zúñiga es herencia de sus padres, José Yunes Suárez y el finado Guillermo Zúñiga Martínez, también fueron amigos entrañables. La convivencia familiar acercó y hermanó a los hijos de ambos que escogieron dedicarse profesionalmente a la política, militando dentro de las filas del priismo.

Los dos políticos han tenido ya una larga carrera en cargos públicos, ambos han ganado las alcaldías y diputaciones en sus lugares de origen, Perote y Xalapa. Pepe durante sus casi cinco años de senador, ha logrado proyectarse a nivel nacional con su desempeño como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Goza además de la amistad de dos poderosos funcionarios del gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto: José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda, y de Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores.

En el pasado reciente las relaciones y la trayectoria política de Pepe Yunes le habrían sido suficientes para alcanzar la candidatura a gobernador por el partido tricolor, pero en estos tiempos no, ahora el PRI va a pelear la gubernatura por primera vez desde la oposición, eso es una importante desventaja, pero el mayor factor en contra es el desprestigio que heredan los priistas del desastroso gobierno de su ex compañero de partido encarcelado en Guatemala, Javier Duarte, que se espera siga pesando negativamente para las elecciones del 2018.

Se atraviesa el “Tío Héctor”

El otro obstáculo es el también senador por el PRI, Héctor Yunes Landa, fue el candidato del año pasado y perdió principalmente a causa del pésimo gobierno duartista. Héctor quedó segundo en la elección y quiere ir por la revancha el año que entra. Recordemos que el actual gobernador panista Yunes Linares también perdió la primera elección para gobernador hace siete años en contra de Duarte.

La relación entre Pepe y Héctor siempre ha sido buena. Con afecto y respeto Pepe siempre le ha llamado “tío” a Héctor, pero la competencia política es como el boxeo, aunque haya amistad, cuando se compite, para ganar hay que tirar golpes y gana el que mejor pega.

Sobra decir que si el PRI, ya en desventaja y en la oposición, además se dan rompimientos internos entre dos de los principales aspirantes, las posibilidades de recuperar la gubernatura serán inexistentes.

Ya Héctor se inconformó contra el que sería el primer avance claro de Pepe, no apoya el cambio de la dirigencia priista estatal, ya declaró públicamente que apoya a Renato para que continúe, hasta reconoce como buena su corta gestión en la presidencia del PRI veracruzano.

¿Se pondrán de acuerdo otra vez Pepe y Héctor como el año pasado? ¿Quién cederá esta vez?

Indira se siente ecologista

Por lo visto Indira Rosales, secretaria de Desarrollo Social en el estado no sólo se ocupa de su rama, sino que es “todóloga” por no decir “todopoderosa”, pues al acudir a firmar un convenio en donde se cedió una parte del predio de Tembladeras, en el municipio de Veracruz, para supuestamente instalar un área de investigación, se dedicó a hablar de que no deben de apasionar los temas ecologistas, porque luego no saben en realidad como son las cosas, ni qué beneficios o perjuicios tienen, así que a su corta edad también es ambientalista, se ve que es la que marca paso en este gobierno y la que más prioridades impone.

Seguirá Ruiz gobernando Alvarado, pero otro

De los que creían tener todo para ganar en el municipio de Alvarado, donde la candidata del PAN-PRD, Marliz Platas, esposa del actual alcalde Tavo Ruiz, creía tener todas las de ganar en esta elección, ahora sí todo controlado, pero no lo logró, luego del descalabro de hace un año buscando ser diputada local, pensó que cambiando de partido sería distinto el resultado, tanto que ya tenía ya preparada una comida para festejar el triunfo, que nunca llegó pues al parecer los alvaradeños prefirieron que los volviera a gobernar Bogar Ruiz, quien fue alcalde hace varios años abanderado por el PAN y que ya había buscado ser candidato por otros partidos, ahora por el PRI y Partido Verde ganó otra vez. Así, la heroica y generosa Alvarado seguirá gobernada por un Ruiz, pero de otra familia.