Sólo faltan concluir computo de votos 8 municipios

Redacción AZ

Solo faltan ocho municipios por concluir el cómputo de las actas de votación de la elección del 4 de junio, informó el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla.

En la sesión de seguimiento, precisó que de esta cifra tres corresponden a municipios cuyo cómputo fue atraído por el OPLE: Uxpanapa, Zaragoza y Tlapayocan, que serán contados en la sede del OPLE por funcionarios de este instituto.

En el caso de los municipios cuya paquetería fue enviada a Xalapa y serán contados por los consejeros municipales son Soteapan e Ixhuatlancillo.

Y en el caso de Tuxpan el consejero presidente informó que se realizará el recuento total, debido a que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 1 por ciento.

Además, Bonilla Bonilla precisó que están pendientes los cómputos municipales de Sayula de Alemán y Xico.

De esta manera, informó que se han concluido los cómputos en 204, de los 2012 municipios, pues dijo que durante la madrugada se concluyó San Andrés Tuxtla y Papantla.

Arpueba OPLE atracción de cómputo municipal de tlapacoyan y cambio de sede de ixhuatlancillo

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, aprobó por unanimidad atraer el cómputo municipal de Tlapacoyan de la elección del cuatro de junio.

Tras reanudarse la sesión permanente de seguimiento, el Consejero Electoral Jorge Alberto Hernández y Hernández dio a conocer el reporte de la Comisión del OPLE que se trasladó a dicho Consejo y concluyeron que no hay condiciones sociales para seguir con el conteo de votos por la presencia de manifestantes alrededor del inmueble y no hay confianza en el desarrollo del consejo municipal.

El acuerdo también da vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que abra investigaciones por la presunta alteración de documentos electorales y fincar responsabilidad en caso de que la hubiera, así como iniciar el procedimiento de remoción para los funcionarios que hicieron o permitieron tal hecho, en caso de comprobarse.

De esta forma, la paquetería electoral seguirá un protocolo de seguridad desde su salida del Consejo Municipal de Tlapacoyan hasta las instalaciones del OPLE ubicadas en la calle Francisco Javier Clavijero número 188, zona centro, en esta ciudad capital.

Por otra parte, el Consejo General también aprobó el cambio de sede para el cómputo municipal de Ixhuatlancillo debido a la toma del inmueble. El recuento se realizará en la dirección antes mencionada del órgano comicial en Xalapa.

Cede a presión y revoca atracción de conteo en Uxpanapa

En un hecho insólito, los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) cedieron a las presiones de militantes del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que mantienen retenidos a empleados de este organismo, y revocaron la atracción del cómputo del municipio de Uxpanapa.

Apenas una hora después de que los consejeros solicitaran la intervención del Ejército para el traslado de la paquetería y alertaran por el secuestro de los empleados del OPLE que se trasladaron a ese municipio para recoger la paquetería, decidieron echar abajo su acuerdo, tal como lo exigieron los manifestantes.

Visiblemente nerviosa, la consejera local Julia Hernández García justificó que era urgente para salvaguardar la vida de los enviados del OPLE, que no han podido salir de ahí. Pero antes, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas responsabilizó a los militantes de ambos partidos de mantener secuestrados a los empleados y de usarlos para negociar que se le regresaran las facultades de cómputo al Consejo Municipal. Al respecto, la consejera Eva Barrientos Zepeda reconoció que la decisión se debe a los hechos de violencia que se registran en este municipio y que en todo caso, quien no esté conforme con el resultado puede llevarlo a tribunal.

“Son lamentables las condiciones que existen en Uxpanapa y creo que tenemos que ponderar entre un acuerdo y las condiciones que imperan; no hay condiciones para sacar los paquetes”. Por su parte, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, reconoció que “es lo que se puede hacer” bajo las circunstancias que imperan en Uxpanapa.

Solicitan que Sedena resguarde traslado de paquetería

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) solicitó la intervención del Ejército Mexicano en el municipio de Uxpanapa, debido a que pobladores no han dejado salir el convoy en el que trasladarán la paquetería electoral a Xalapa.

Al reanudarse la sesión de seguimiento de cómputos electorales, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas informó que perdieron contacto con el personal del OPLE que traslada la paquetería, a pesar de que eran escoltados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Señaló que la camioneta en que viajan sufrió daños a causa de los manifestantes, por lo que dijo que no hay condiciones para hacer el traslado.