Acuerdan Pepe y Héctor ir juntos para 2018

El senador José Francisco Yunes Zorrilla afirmó que no existe un rompimiento con Héctor Yunes Landa y dijo que tampoco son los dueños del PRI, por lo que será la militancia la que decida a quien postula para el 2018.

“Debemos hacer un análisis del proceso electoral, hacer un recuento de daños en donde los hubo, el de generar condiciones de posicionamiento en donde el partido salió adelante y ganó y el de generar las condiciones para que el PRI siga siendo una opción electoral en Veracruz.

“Con mucha sorpresa hemos notado en algunas columnas, que adivinan algún tipo de distanciamiento, de confrontación y evidentemente esto sólo está en la mente de quien lo escribe. Estamos en buena relación, conscientes del momento en que vive el PRI y en la oportunidad de contribuir para que nuestro partido nuevamente sea competente”, añadió.

En este sentido el senador priista dijo que “las condiciones de alianza es un hilo conductor en todos los procesos electorales, pero esas decisión será tomada por los presidentes de los partidos políticos, hay algunos partidos en los que tenemos coincidencias con su plataforma política y no creo que exista problema para caminar con ellos”.

Indicó que “hay tiempo para acreditar cual es el partido que está combatiendo la corrupción y en segundo lugar que este que es el principal mal político de nuestros tiempos y que más reacción negativa genera en el electorado, pues no es solo del PRI.

“En el análisis solo parece que los corruptos están de un solo lado y visten de un solo color y no es el caso, cierto es que hemos tenido como fuerza política más espacios en donde gobernador y por lo tanto es que hay más riesgos de corrupción, pero no es asociado solo con el PRI”, abundó.

Cuestionado respecto de cuál de los dos será el próximo candidato dijo: “Yo sólo soy un militante, el partido debe tomar sus decisiones que más le convengan y es publico reiterar la firmeza de la aspiración de Héctor y la firmeza de mi aspiración hemos sido contendientes a los mismos cargos desde hace diez años.

“Siempre con respeto y con lealtad y quien tiene que determinarlo es la base del partido, por eso decía que Héctor y Yo nos reunimos con mucha frecuencia, y queremos dejar en claro que hay una buena comunicación y no hay confrontación y hay una total mesura y tranquilidad de esperar los tiempos del partido para generar una candidatura”, agregó.

Finalmente dijo que los senadores priistas “no nos sentimos dueños del partido, sabemos que el PRI es más de dos nombres, lo tenemos claro y hoy vamos a platicar que nos toca hacer para que el partido siga en unidad”.