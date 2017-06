Legisladores del PAN protegen a Coordinador

Connect on Linked in

XALAPA

Cada diputado puede utilizar el dinero que recibe de bonos como prefiera y no existe una fiscalización al respecto, afirmó la diputada panista y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Sáinz.

Señaló que los diputados panistas reciben un bono de 40 mil pesos pero tienen descuentos en caso de no presentarse a las reuniones de la fracción parlamentaria.

Indicó que en caso de que así le parezca al diputado ese dinero podría ser gastado en vacaciones o en fiestas, aunque originalmente está previsto para acciones legislativas, sin embargo, no están obligados a usarlo en algo en específico.

La diputada sostuvo que el problema que ha denunciado su homóloga Cinthya Lobato se debe a que le descontaron algunos recursos debido a que no acudió a las reuniones de la bancada panista. Manterola Sáinz dijo que otros diputados también tuvieron descuentos como Gregorio Murillo, Sergio Hernández, entre otros.

Por su parte a diputada Maryjose Gamboa Torales dijo que la actitud asumida por su compañera Cintyia Lobato Calderón tiene trasfondo político.

La legisladora reconoció que todos los panistas determinaron descontar a quien no asista a las reuniones de la fracción nacional a las que siempre falta o llega tarde Lobato Calderón.

Gamboa Torales lamentó la actitud asumida por su compañera de bancada, sobre todo porque ella es la única que grabó el espectáculo que monto en la Junta de Coordinación Política a donde llegó a agredir al coordinador Sergio Hernández Hernández, y a las asistentes del legislador a quienes “llamó gatas”.