Asuntos Públicos – Congreso opaco

Eduardo Coronel Chiu

Congreso opaco

El Congreso del Estado es un evidente ejemplo de la simulación, opacidad y sospecha fundada de corrupción en el manejo de los recursos públicos que tiene asignados.

Ejercen al año casi 700 millones de pesos, en caja negra, dicen comprobar en corto, lo hacen en forma gruesa y general, pero incumpliendo con las obligaciones de transparencia que les impone la ley de la materia.

Basta una verificación somera a la página de transparencia del Congreso del Estado para constatar que de transparencia sólo tiene el nombre.

La información, cuando hay alguna, es parcial e incompleta, se advierte deliberadamente omisos en cualquiera de los rubros, remuneraciones, por ejemplo, dice que los diputados sólo reciben 58 mil 123.38 pesos al mes, pero en tablas escondidas hay conceptos sin identificar a quien se lo pagan por subsidio legislativo de 40 mil pesos (hay uno de 100 mil mensuales) y otra de gestoría y desarrollo de 45 mil pesos al mes; por el número de enlistados, 50, podría inferirse que es el reparto a cada diputado. Es decir se embolsarían cada uno de los diputados alrededor de 145 mil pesos mensuales.

Aparte del monto que se distribuye por conducto de los coordinadores de grupo legislativo.

Por otro lado, la información de adquisiciones es precaria, y otros muchos rubros sólo les aparece una etiqueta “Información no existente por el momento”.

Bancadas millonarias

La forma truculenta de presentar la información no deja lugar a dudas del ocultamiento de los montos reales de dinero público que se asignan, no informan de las partidas que discrecionalmente y sin rendición de cuentas se adjudican cada mes los grupos legislativos.

Han salido a relucir en los últimos días, como se sabe, acusaciones de corrupción entre integrantes de los mayores grupos legislativos, Morena y el PAN. Primero exhibieron a Morena en el contexto de la guerra electoral. Eva Cadena, la recaudadora, en su defensa por los videos que la incriminan de recibir dinero para López Obrador y por “promover dictámenes de leyes a modo”, embarró al también diputado local Amado Cruz, el coordinador de ese grupo, de disponer de los fondos para financiar la campaña de López Obrador. Los panistas celebraron el escándalo, incluso su dirección jurídica presento una denuncia de hechos a la Fiscalía, estaban muy contentos con la paja ajena, hasta que su viga les picó el propio. El jueves pasado se reveló un audio de la diputada del PAN, Cynthia Lobato, acusando al coordinador del grupo, Sergio Hernández (El bailador), quien además preside la Junta de Coordinación Política, la que asigna los presupuestos, de utilizar el dinero del Congreso en “borracheras, mujeres y droga”.

Según han revelado en los dimes y diretes, donde aceptan que sí hay dinero extra para los diputados, las cantidades mencionadas no son poca cosa. Amado Cruz, de Morena, admitió que reciben al mes un millón 300 mil pesos, mientras que en el lío del PAN se mencionan un millón 600 mil pesos mensuales.

Dicen que de esos fondos pagan “asesores, apoyos y gestiones”, eso dicen, pero no solo no informan, sino que tampoco comprueban esos recursos. Esto lo reconoce, con gran concha, la diputada Yazmín Copete, coordinadora del grupo legislativo del PRD, el aliado del PAN; según ella, no hay una obligación –lo que es cuestionable, pues los recursos públicos están totalmente sujetos a ejercerse conforme a normas legales–, “hoy no es una obligación decir peso a peso, facturado, comprobado, y eso genera ruido, aunque uno haga un buen uso de ello, porque lo compartes, finalmente lo destinas a la gente, como regresa uno a su distrito a decir, no puedo, no puedo, no tengo, no hay”. Si chucha, ¡cómo no!

La banda del PAN está de acuerdo

Tras los señalamientos de la diputada Cynthia Lobato al coordinador del PAN, Sergio Hernández, el resto de los diputados de su bancada, con lealtad mafiosa, cerraron filas en su apoyo. Intentaron desviar la atención lanzando una campaña para desacreditar a la diputada Lobato, a quien señalaron de inasistencias a reuniones legislativas; poner el tema como un conflicto personal por descuentos que le aplicarían. Pero las acusaciones graves de corrupción que señaló la diputada Lobato ya dieron la vuelta del escándalo. Como en la casa del jabonero, ahora se resbalaron El Bailador y los suyos, los de Morena, al banquillo cuando pusieron a Eva a embarrarlos, ahora pidieron antidoping para Sergio y para su amigo Chico Fuentes, el secretario de Finanzas y Administración, señalado por la diputada como “tratante de mujeres” y el dealer de la droga. Además no solo los diputados de bancadas opositoras sino en la opinión pública se pidió la intervención de la Fiscalía para investigar los hechos posiblemente delictivos. Hoy tiene cita la diputada Lobato en la Fiscalía del Estado para ver qué dice sobre el contenido del audio en el que acusa al diputado Sergio de robarse el dinero del Congreso, el dinero de los veracruzanos.

El hombre de la Mancha

Es entendible que Sergio, El Bailador, tiene el respaldo de su bancada, no tanto por ellos mismos, sino porque Sergio es el operador en ese espacio de su jefe, el presidente estatal del PAN, José Mancha –el Pepe Mancha– que menciona la diputada como uno de los privilegiados para los que sí hay dinero (ilegal, puesto que no es miembro del Congreso, aunque el coordinador sea su títere).

Es Sergio, por ello, el hombre de la mancha (de Pepe Mancha, no precisamente Don Quijote). Es de todos sabido que pegado a la mancha ha trepado, es diputado plurinominal del PAN, impuesto por la dirigencia del partido, alcanzó la coordinación de la bancada y la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso, por línea partidista, a pesar de su precariedad académica, carece de educación universitaria, no concluyó siquiera una licenciatura; pero le ha cargado las maletas a José Mancha y ahora con el manejo obscuro y abusivo del presupuesto del Congreso se las acarrea.

Barrera de Yunes

Obviamente el respaldo del gobernador Miguel Ángel Yunes (junto con el de Mancha) mantiene a Sergio Hernández como jefe de los diputados del PAN. Su misión central en este momento es de bloqueo, debe impedir que avancen las exigencias de otras bancadas –sobre todo de Morena– y de Sergio Rodríguez, del PRD, de la Comisión de Hacienda del Estado, para que Yunes deje de pasar por encima del Congreso y cumpla con los ajustes al gasto a que está obligado por lo dispuesto en el decreto del presupuesto de egresos para 2017.