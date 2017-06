Condenan evangélicos excesos en uso de la fuerza pública

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, condenó el uso de la fuerza pública en contra de manifestantes y pidió al gobernador del estado no use “la ley del garrote”.

Asimsimo, hizo un enérgico llamado a proceder contra los policías que se excedieron, pues “no se puede gobernar con el garrote y con amenazas; no debe de ser así”.

En este sentido el líder evangélico afirmó que “estamos en una democracia y los ciudadanos somos libres de manifestarnos pública y pacíficamente. Lo que queremos son soluciones a los problemas de Veracruz y en el caso particular de ayer pedían una solución a un problema de diez años, su demanda era el agua, un líquido vital para los seres humanos. No se vale que los maltraten y golpeen”.