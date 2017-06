Dale Dale – Las derrotas no son huérfanas

Las derrotas no son huérfanas

La caída del PRI en las elecciones municipales tiene paternidad, la múltiple, claro, sin lugar a dudas el principal padre de la derrota priista del pasado domingo 4 es el reo ex gobernador Javier Duarte, pero comparten la responsabilidad de caer de 91 ayuntamientos que ganaron en el 2013, a sólo 35 ahora en 2017.

Más dura la caída para el priismo veracruzano, porque pierden los municipios más importantes del estado, Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica. De los grandes conservan Orizaba, pero no es mérito del PRI. Como lo comentamos antes el alcalde Juan Manuel Diez es el que hizo ganar al candidato tricolor en Orizaba, pero este es el único municipio de los ocho mayores del estado que administrará el PRI los próximos cuatro años. El otro gran responsable de las recientes derrotas municipales priistas es el Presidente Peña Nieto. Es lógico entender que en las principales ciudades gobernadas por el PRI relacionadas con la industria petrolera, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, afectadas por la reforma legislativa del Presidente Peña, ganaron los candidatos de Morena, quienes manejarán estos municipios los próximos cuatro años. Así que en los principales centros petroleros del estado los ciudadanos reprobaron también al Presidente y su reforma energética.

Los candidatos priistas sabían a qué le tiraban

Por supuesto que los candidatos derrotados cargan con una buena parte de la responsabilidad, más tratándose de viejos militantes de su partido, quienes ya habían probado bocados muy suculentos de poder político y económico, en los casos como Coatzacoalcos, donde el eterno líder cetemista, Carlos Vasconcelos, “La Amenaza”, consiguió la diputación local plurinominal el año pasado. Vasconcelos venía patrocinando programas de beneficio social para los habitantes de zonas populares de Coatza, pero no le fue suficiente, aunque hay que reconocer que el actual alcalde priista Joaquín Caballero es más responsable que el candidato. Caballero se distinguió por ser en la práctica un mozo servil de la familia política de Javier Duarte, quien entregó gran parte del presupuesto municipal al suegro de Duarte, Tony Macías, así como también incluyó una flota de aviadores a la nómina municipal, de familiares y amigos de Karime Macías de Duarte.

En los casos de Veracruz y Xalapa, los dos candidatos son dos grandes beneficiarios de la política priista, esa de hacer negocios y tráfico de influencias como parte de las prestaciones de los cargos públicos.

En Veracruz, el Tiburón Mayor, dueño del equipo de futbol de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri, como ya lo comentamos, es diputado federal por segunda vez por el distrito de Orizaba, así que en el Puerto Jarocho no se le tiene como vecino con arraigo. Su campaña fue parecida a las de su equipo deportivo, no hizo mucho, no invirtió mucho y no ganó muchos votos. El PRI cayó al tercer lugar por primera vez en Veracruz.

En la capital del estado, los xalapeños mayoritariamente ya se habían declarado morenistas, partidarios de AMLO. Esto vino sucediendo desde la elecciones federales de hace dos años. Además, Xalapa fue el lugar de mayor resonancia de las descaradas transas de los duartistas, aquí, mucho antes de que iniciaran los procesos penales en contra de los principales funcionarios saqueadores del sexenio pasado, ya estos estaban plenamente identificados por sus ostentaciones de nuevos súper ricos, como también por las filtraciones de sus abusos y delitos. En estos dos lugares los alcaldes priistas actuales ni las manos pudieron meter, literalmente, para ayudar a sus candidatos. En Xalapa, Alejandro Montano también llevó al PRI al tercer lugar en la votación.

Apaleados

Tras de ser golpeados y encarcelados, ahora dicen desde el gobierno estatal que van a mostrar los videos con la actitud violenta de los manifestantes de la colonia Costa Dorada, para ver responsabilidades y fincarlas, ya que es un delito cerrar las calles, eso sí. Nada de solucionar el problema que desde hace tiempo les aqueja a los habitantes de Costa Dorada en el municipio de Veracruz, es decir no habrá agua por ahora y sí van a detener a los civiles que cierren el paso, aunque sus demandas sean justas, los tundirá el gobierno del cambio.

Bogar, alcalde priista

Ya el fin de semana hubo en Alvarado festejo de Bogar Ruiz, con su carta que lo acredita como el alcalde electo, de nueva cuenta, de este municipio que ya gobernó hace varios años nada más que con las siglas del PAN y luego de intentarlo un par de veces se le hizo volver, aunque su triunfo sabe más a votar en contra del actual gobierno que a favor de él, dirá que igual le sabe de sabrosa la victoria y este 31 de diciembre estará tomando protesta. Así que con una marcha y una comida para la que mataron unas vacas para el festejo estuvo reunido con alvaradeños que le reiteraron su apoyo, pidieron mejoras, trabajo y otras cosas para en cuanto entre en funciones.

Marliz y Tavo a la Tumbada

Pero en cambio los que tenían preparado su festejo para este domingo eran el alcalde de Alvarado Octavio Ruiz y su esposa Marliz Platas, candidata perdedora por dos años consecutivos, quien pensó que festejar a una semana de las elecciones con el Arroz a la Tumbada más “grande del mundo” era un buen pretexto para reunirse con los alvaradeños, pero el festejo se les aguó mucho más que el arroz a la tumbada.