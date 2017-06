Opacidad en cuentas del Congreso

Xalapa, Veracruz

Una revisión en la página de transparencia del Congreso del Estado demuestra que es opaco y omiso en rendir sus cuentas sobre el uso que le dan los diputados al dinero de los veracruzanos.

Para este año el Poder Legislativo del estado maneja un presupuesto de 676 millones 900 mil pesos, de los que no se sabe cómo los gastan.

Durante las elecciones, la diputada Eva Cadena acusó que el coordinador de Morena en el Congreso, Amado Cruz Malpica, destina al partido el dinero que recibe para la bancada y hace unos días la diputada panista Cynthia Lobato Calderón acusó a su coordinador, Sergio Hernández, de gastarse los recursos en “fiestas, borracheras y drogas” y negarlos a la universidad y niños con autismo.

De acuerdo con las declaraciones de las diputadas, las partidas de las bancadas ascenderían a un millón 300 mil pesos la de Morena y un millón 600 mil pesos la del PAN.

Sin embargo, en la página de transparencia del Congreso aparece un mensaje de “Información inexistente por el momento” cuando se consultan algunos rubros de información que el Poder Legislativo está obligado por ley a transparentar sin que sea necesaria una solicitud.

En el rubro de remuneraciones, para los diputados se estipula un sueldo neto mensual de 58 mil 123 pesos. No se especifica si reciben otro tipo de ingresos, puesto que según declaraciones lo que devengan los diputados es mayor. Sin embargo existen partidas por subsidios que van de 40 a 100 mil pesos y de gestoría por 45 mil pesos, pero no se especifica a quién fue pagado aunque son 50 personas.

En la fracción IX, no se reporta ningún gasto de representación ni viáticos en lo que va del año.

En el rubro Fracción XXIII. Gastos, donde se deben reportar los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, la página reporta “Información inexistente por el momento”

En la fracción XXVII. Concesiones, contratos, convenios, permisos y autorizaciones, el link no funciona y no lleva a ninguna parte.

En la XXVIII. Resultados de adjudicaciones, invitación y licitación se reportan 38 licitaciones, aunque no dice el nombre de la empresa ganadora. Según el reporte, en el año se han realizado 128 adjudicaciones directas, pero no especifica ni el monto ni la empresa beneficiada. Tampoco se reportan servidores comisionados.

En las diversas cuentas de la página no aparecen mencionadas las partidas para las bancadas.

No hubo síntesis informativa por acusaciones de desvíos de coordinador del PAN

El pasado viernes en la página del Congreso no hubo síntesis informativa. Esta síntesis es el reporte de lo que fue publicado por los principales periódicos y medios locales y páginas de internet; además contiene un listado pormenorizado de las columnas periodísticas que fueron publicadas.

No ha faltado un solo día del año, incluso sábados y domingos. Pero extrañamente faltó el viernes, el día que aparecieron las acusaciones contra los desvíos de recursos del coordinador de la bancada del PAN, Sergio Hernández, que realizó la también diputada panista Cynthia Lobato.