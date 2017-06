Audio tiene las huellas dactilares de Miguel Ángel: Héctor Yunes

Redacción AZ

El Senador, Héctor Yunes Landa negó que haya recibido mil 300 millones de pesos del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, para su campaña electoral en 2016.

Cabe recordar que durante el fin de semana, se filtró un audio donde el ex Secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita- hoy preso en el Penal de Pacho Viejo- , señala que ex gobernador dio recursos millonarios para la pasada campaña electoral.

Acusó que el audio anónimo que es salido de la cárcel, pero tiene las “huellas dactilares” de Miguel Ángel Yunes Linares, y una respuesta a señalamientos de su gobierno ante el incremento en la seguridad.

En entrevista para MVS Radio, señaló que las presuntas acusaciones en su contra son “juegos de niños”, en comparación con los señalamientos en contra del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por desvíos millonarios en el ISSSTE.

Yunes Landa se defendió y dijo: “Si lo escuchan con cuidado, el audio, está fabricado con muchos cortes, está editado, y en las fotos hasta confunden los nombres que aparecen en las fotos, nunca me mencionan a mi, dice a la campaña y habla de una Fernando, y saca la fotografía de otra persona”, dijo.

El Senador concluyó que las acusaciones tienen como finalidad afectar su imagen, pues hay encuestas que lo ubican a la cabeza rumbo a la gubernatura en el 2018.

Audio no es créible: renato alarcón

El supuesto audio de Arturo Bermúdez Zurita que circula en redes sociales, donde se acuda a Héctor Yunes Landa de recibir 2 mil millones de pesos para la campaña electoral, “no se le puede dar credibilidad”, aseguró Renato Alarcón Guevara dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En entrevista afirmó: “probablemente este audio esta manipulado, por lo que no tenemos ni la certeza del origen, ni los interlocutores que participan, y si a eso le añadimos que el audio de acuerdo a lo que se dice en las propias redes sociales es la voz de Arturo Bermúdez, pues todavía diría que el fiscal debe ser cuidadoso, ya que es una persona que está detenida y la calidad moral para señalar no es la correcta”.

“Pero más allá de eso, se debe ser muy cuidadoso con la filtración de audios, no sé si esto viola el proceso judicial porque no soy el juez, ni sé de dónde viene la grabación, ni sé en qué términos está la defensa jurídica de Arturo Bermúdez, lo que si es que no podemos creer el contenido de una grabación que puede ser manipulado, por lo que no veo ningún indicio de que esto sea prueba fehaciente de nada”, abundó.

El dirigente estatal dijo que “si esta entrevista que estamos haciendo, hacemos un truqueo y se ponen otras palabras en mi boca, se podrán publicar cosas que no dije, por eso es que este audio no puede ser tomado con seriedad, si hay un señalamiento de cualquier caso, debe haber alguien que acuse y se debe comprobar esta acusación, y el imputado debe tener la oportunidad de defenderse, pero esta es una filtración que no obedece a las circunstancias de la realidad”.

Cuestionado si este audio afecta la imagen de Héctor Yunes Landa de cara al 2018, el dirigente estatal de PRI afirmó: “tenemos tiempos políticos abiertos para el 2018, a todas luces Héctor Yunes y Pepe Yunes han manifestado su aspiración a ser candidatos y el golpeteo a que puedan ser sujetos, uno, o ambos obedece a una circunstancia política”.

Finalmente expresó que “no he escuchado a Héctor en la grabación, se escucha una voz que no puedo identificar, porque nunca platiqué con Arturo Bermúdez, nunca tuve un trato con él, así es que no puedo dar por cierta una grabación que desconoce su origen, las noticias que se presentan en las redes sociales, que no tienen una forma de identificar, muchas veces dañan la calidad mora de la persona a la que se señala, pero a la mayoría de las ocasiones estas son falsas”.

En grabación Bermúdez dice que Duarte le dio dinero a Héctor

Ciudad de México

En un audio que circula en redes sociales, se escucha al ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, afirmar que Javier Duarte de Ochoa se invirtió mil 300 millones de pesos, de recursos públicos, en la campaña a Gobernador de Héctor Yunes Landa, en 2016.

En el audio también se oye que Bermúdez incrimina al ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, de haber recibido, de manos de Héctor Yunes 500 millones de pesos para su “programita”.

Bermúdez afirma que el recurso, sin embargo, “no fluyó como debía fluir” el día de las votaciones, y da a entender que se lo robaron cercanos a Héctor Yunes, como el consultor político Fernando Vázquez Rigada y el priísta Francisco Mora Domínguez. En el audio que ya se puede ver en la liga, Bermúdez dice a un interlocutor no identificado, que él le entregó recursos públicos a Duarte para destinarlos a la campaña del PRI al gobierno del estado, y comprar miles de votos para retener el poder.