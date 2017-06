Detectan en veracruz sobornos de Odebretch

Connect on Linked in

Ciudad de México

Dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía de fachada del estado de Veracruz, revelan documentos de la Fiscalía brasileña a los que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El dinero se envió a Blunderbuss Company de México SA de CV, una empresa constituida en 2008 en Poza Rica, que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles.

Detrás de esta compañía opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, detenido en Guatemala acusado por delitos relacionados con actos de corrupción, así como a la oficina de Odebrecht en México.

Las transferencias se hicieron entre agosto de 2010 y febrero de 2011 a través de dos bancos: Credicorp de Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la isla caribeña de Antigua. MCCI obtuvo el acta constitutiva de Blunderbuss y constató que los socios son personas ajenas a actividades empresariales.

Uno de los supuestos accionistas es un vendedor de seguros que reside en una pequeña casa en la ciudad de Papantla y el otro socio, quien funge como administrador único de la empresa, es un ex empleado de una gasolinera que vive en una colonia popular de Poza Rica.

Las transferencias de las empresas offshore de Odebrecht a Blunderbuss empezaron a fluir cuando estaban en curso dos de las más grandes inversiones de Odebrecht en Veracruz: la modernización de la refinería de Minatitlán en la que el gobierno de Felipe Calderón autorizó un sobrecosto de 66 por ciento (pasó de 634 millones de dólares a mil 055 millones de dólares) y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, en la que Pemex accedió a suministrarle gas etano a precio preferencial por 20 años.

Los documentos consultados por MCCI forman parte de la investigación de lavado de dinero y pago de sobornos que la Fiscalía brasileña realizó en torno a operaciones de Odebrecht en Suiza, Andorra, Mónaco, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Antigua, Barbados, Panamá y Brasil.

En el expediente al que se tuvo acceso hay cientos de carátulas de estados de cuenta y reportes de transferencias de distintos bancos.En una revisión exhaustiva, MCCI localizó seis operaciones con la empresa “fachada” ubicada en Poza Rica.

El nexo con Odebrecht

Las transferencias salieron de dos empresas offshore controladas por Odebrecht. Una se llama Constructora Internacional del Sur SA y la otra Innovation Research Engineering and Development Ltd (IREAD). Ambas firmas fueron utilizadas para el pago de sobornos y para financiar campañas a políticos latinoamericanos.

Tras su detención en febrero, Migliaccio delató a su colega Olivio Rodrigues como el operador financiero de Odebrecht en Panamá, en particular para el manejo de las cuentas de Constructora Internacional del Sur de donde fue transferido dinero a una empresa fantasma de Poza Rica; él era el responsable de manejar las cuentas de las dos compañías en bancos de Antigua y Panamá.

En la consulta de documentos no hubo manera de constatar si las transferencias enviadas a Veracruz forman parte de los 10.5 millones de dólares de sobornos o si son pagos adicionales.

Representantes de “red fantasma” trabajaron para Duarte

El despacho contable García Terán & Torres Asociados SC, el cual tiene su sede en Tampico, Tamaulipas, es el vínculo entre las empresas de papel, Odebrecht y el Gobierno de Veracruz en tiempos de Javier Duarte.

Además, García Terán & Torres Asociados administraba la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa SA PI de CV, creada en 2013, en la que fungían como accionistas la constructora Odebrecht y el gobierno veracruzano de Javier Duarte, quien se comprometió a aportar 355 millones de pesos de capital a la empresa.

Esta empresa -formalizada el 19 abril de 2013- la crearon Odebrecht y Duarte para construir una central hidroeléctrica que fuera alimentada por una presa y un acueducto, que abastecería de agua a la capital veracruzana.

La obra está suspendida por protestas de pobladores que se niegan a que se explote la cuenca del río Los Pescados.