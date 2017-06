Grave gasto discrecional en el congreso: Cinthya

Redacción AZ

El Congreso del Estado utiliza los recursos de forma discrecional porque no está etiquetados, lo cual es “gravísimo”, acusó la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Cinthya Amaranta Lobato Calderón, quien acudió este lunes a la Fiscalía General del Estado (FGE), a donde fue llamada a comparecer luego de la filtración de un audio, donde acusa de desvíos al coordinador de la bancada del blanquiazul.

En entrevista afirmó que será la FGE la instancia que investigue el uso de los recursos y cite a declarar a quien corresponda: “No voy a frenarme ni pararme en esta lucha por la transparencia en el Congreso local”, afirmó.

La diputada negó que haya filtrado el audio de la discusión, y añadió que cuando ella quiere decir algo, lo dice de frente y no por atrás de la puerta.

Pidió no desviar la atención del tema de sus denuncias en tonterías y temas absurdos e infantiles y negó una renuncia al PAN.

En punto de las dos de la tarde, la legisladora acudió a la Unidad Temprana Mixta de la FGE donde fue atendida por un auxiliar, ahí entregó un oficio donde señaló que no estaba obligada a comparecer, aun así dijo que por respeto atendía la petición como ciudadana.

Refirió que pidió que la carpeta de investigación 061-2017-EE, se turne competencia ante la Fiscalía competente, pues inicialmente se había turnado a la especializada de delitos electorales.

En entrevista, la diputada se negó a afirmar directamente sobre los dichos en un audio donde acusa al diputado Sergio Hernández de desviar recursos: “La obligación de la fiscalía será investigar”, respondió.

Lobato cuestionó que el Congreso Local no puede pedir hacia fuera lo que no está dando adentro, que es transparencia: “Hago un llamado en especial al PAN, para transparentar el uso de recursos”.

Reconoció que tiene algunas faltas en las reuniones previas, y ninguna falta en el Congreso Local, y los dichos que la señalan como faltista tienen la intención de desvirtuar sus señalamientos en contra del uso de recursos.

-¿Hay complicidades en el congreso? -Se le preguntó.

-Pues pareciera -Respondió.

Insistió en que han tratado de hacer “humo” en sus denuncias para no aclarar el uso de recursos.

-¿Pisó cayos que no debía, diputada? -Le preguntó una reportera.

-“Durante mucho tiempo he estado hablando de estos temas, desde diciembre y enero, entonces que ha sucedido es que uno se cansa de sufrir violencia político y demás, uno se cansa, y por eso estoy aquí”, Respondió