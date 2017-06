La última versión de Eva Cadena

Carlos Alvarado

La diputada local, Eva Cadena afirmó que las pruebas que presentará ante la comisión Instructora “demostrarán mi inocencia” y dará un giro de 180 grados a las investigaciones.

En entrevista la legisladora independiente afirmó: “Bueno, es que desde el origen esto es un tema político, he dejado muy claro que este juicio de procedencia se origina en el tema de los videos, y he manifestado al respecto de que fue una trampa, orquestada con mucha saña, que ha violentado mis derechos y me ha puesto en riesgo y que yo misma presente la denuncia en la fiscalía para argumentar que se tiene que aclarar.

“La autoridad tiene que hacer su trabajo, en ese tenor he dado seguimiento constante al tema legal, me presente ante la Fepade, me presenté ante el Congreso Federal, estamos dando también los alcances locales en el proceso local y creo que debe imperar la legalidad”.

En este sentido dijo “que también deben hacerse claramente las investigaciones pertinentes, que han avanzado bastante y en cuanto se den nuevos datos que se manejó en los videos, pero que hoy a la comisión que le corresponde, debe hacer un análisis de las pruebas que estamos presentando, en nuestros alegatos, el cuerpo jurídico hará lo conducente y creo que todo va a salir favorable para nosotros en estricto apego a la ley.

“Claramente lo he dicho y en ningún momento me retiré del medio jurídico para precisamente hacer mi defensa de manera adecuada, fue claramente un linchamiento político de todos los partidos, aprovechando los tiempos electorales y en los que todos sacaron provecho de mi persona, diciendo que somos lo mejor, pero ese tiempo lo utilizamos para hacer un trabajo legal, jurídico, adecuado, que nos permita afrontar esta situación”.

Por lo que afirmó: “Quiero dejar en claro a la ciudadanía y a los medios, que no tengo acercamiento con ninguno, creo que todos han buscado lincharme, ya que violentaron la presunción de inocencia que todo ciudadano tiene derecho y lo dije en México se pusieron en el nivel de Dios y juzgaron sin haber un juicio previo y eso nos obligó a hacer lo propio, no tengo acercamiento con ningún partido, estoy dando la afrenta de manera personal y por eso he hecho señalamientos claros

“Hoy vemos que no solo esto se presenta en Morena, sino también en el PAN y en todos, esto lo hago de manera personal y he dicho que yo me apego a lo que la ley tiene que ampararme y sobre eso va mi defensa”.

Señaló que “mi intención es mantenerme como diputada independiente y concluir el periodo, mañana tengo programado subir a la tribuna con una nueva propuesta legislativa, no tengo ningún acuerdo con ningún partido político, creo que los diputados deben valorar su trabajo y yo haré lo propio con lo mío.

“Estamos avanzando en más pruebas y datos que van a dejar claro el asunto y estamos cuidando el tema de manera legal, no me manejo por tiempos electorales, me he manejado por tiempos personales y por mi defensa”.

Eva Cadena afirmó: “Nosotros estamos en este lugar para dar la cara a la ciudadanía que nos dio el apoyo con su voto y de esta manera seguir trabajando, insisto en mi inocencia, estoy trabajando en demostrarla y la gente va a criticar que se ocupe la política para denostar a las personas y yo solo quiero demostrar cómo fueron las cosas y voy a limpiar mi nombre y con las pruebas se dará un giro de 180 grados a las investigaciones”.

Por lo que la diputada local independiente se dijo confiada en que no procederá el juicio de procedencia en su contra.