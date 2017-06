Asuntos Públicos – Huye el turismo de Veracruz

Eduardo Coronel Chiu

Huye el turismo de Veracruz

Pareciera que el gobierno de Miguel Ángel Yunes ahuyenta al turismo en el estado; la industria sin chimeneas, medida a través de la ocupación hotelera, registra dos cuatrimestres consecutivos de baja, 6 meses de la entera responsabilidad del actual gobierno; esta reducción económica contrasta con la bonanza del sector turismo a nivel nacional.

Es preocupante que mientras otras entidades aprovechan sus potenciales económicos, en este caso el turismo y la hotelería, en Veracruz las condiciones empeoran.

Uno de las causas de la baja turística se atribuye al aumento de la criminalidad, no ayudan las noticias de inseguridad en Veracruz, refieren los hoteleros, “la imagen actual de Veracruz deja mucho que desear al turista”. También se explica por la caída general de la actividad económica asociada a la industria del petróleo, como se sabe, contraída debido a la baja en la producción de hidrocarburos. Asimismo se menciona la falta de inversión en el estado.

Ante la ausencia de otros indicadores económicos actualizados –los de INEGI al último trimestre del año pasado registraron negativo (-1.8%)–, los datos de Sectur apuntan a que el desempeño económico del estado bajo el gobierno de Yunes no mejora.

Ni Boca ni Coatza

Con datos del Sistema Nacional de Información Estadística del sector Turismo de México, Datatur, el diario El Universal en su edición de hoy muestra la caída del turismo y la hotelería en Veracruz, precisamente en periodo de gobierno Miguel Ángel Yunes.

El centro de playa Boca del Río, al que consideran el destino con más oferta hotelera del estado, donde el presidente municipal, como es sabido, es Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo del gobernador, tuvo apenas una ocupación de 40.8%, la menor cifra desde que hay registros, además de acumular dos cuatrimestres consecutivos a la baja.

Coatzacoalcos también presenta la menor ocupación de su historia, una reducción del 29%.

Xalapa hospeda policía y burócratas

Como curiosidad le conceden aumento a Xalapa, aunque mínimo, unos cuantos cuartos más ocupados que el año anterior; lo ha de compensar el cuarterío que se proporciona al personal de la Gendarmería y otras policías que llegaron a la capital, y las habitaciones rentadas del gobernador Yunes de cuando pernocta en Xalapa (como se sabe desairó la Casa Veracruz), además de la mancha de burócratas que vinieron de Boca del Río y viven en hoteles de Xalapa de lunes a jueves.

Así como ya no tiene cara el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para echarle la culpa a otros del incremento terrible de las ejecuciones, del desbordamiento de la violencia criminal y la inseguridad –las cifras están a la vista y en las fuentes oficiales–, tampoco puede eludir los resultados negativos en la economía del estado en su periodo de gobierno.

Del Congreso

La actual legislatura, cargada de personajes peculiares, aunque todas traen lo suyo, se ha convertido en una de las zonas divertidas y corruptas de la política local. El elenco de 50 diputados no se puede mencionar uno a uno, sino cuando protagonizan la nota, por lo regular por el estilo que van desarrollando entre arguende y corrupción, se viborean y atacan; deja de ser chiste cuando se observa lo que sangran al presupuesto del estado, casi 700 millones al año, y lo que se lleva cada uno, cuando menos 150 mil pesos al mes (más las comisiones que no transparentan), cobran excesivamente, más lo que desvían sin rendir cuentas por sus intrigas y rapacidades.

Están en el escaparate el coordinador de los panistas, Sergio El Bailador Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, acusado de robar el dinero del Congreso, aplicarlo a borracheras, mujeres y droga, y pagar la cuota de dinero a su padrino político, José Mancha, el presidente estatal del PAN. La acusadora, la diputada del PAN, Cinthya Lobato, mal informada por las huestes de Sergio como incumplida y faltista; hace un par de días acudió a la Fiscalía del Estado para declarar, como invitada, por los delitos que resulten; mañana acudirá a declarar a la Fiscalía El Bailador.

Se hace el ofendido el ex diputado Carlos Chico Fuentes, hoy secretario de Finanzas y Administración del Congreso, señalado por la diputada Lobato de ser “tratante de mujeres y distribuidor de droga”, Casi un Gigolo & Dealer, exige que se retracte la diputada o la demandará por ¡daño moral!

Y la increíble e inagotable mitomanía de Eva Cadena. La diputada expulsada de Morena y en fase de instrucción de desafuero, arreglado por los servicios de echar lodo a sus antiguos compañeros de partido. Tiene un toque de ridícula genialidad. No puede ser más ocurrente y jalada en las mil y una versiones que se inventa, toda una Scherezada de la fantasía para explicar qué estaba haciendo cuando fue filmada recibiendo fajos de dinero en un hotel de Coatzacoalcos; que eran para López Obrador y Morena; que la mandaba Rocío Nahle, que su ex coordinador de bancada, Amado Cruz Malpica (invitado a declarar por el fiscal Winckler, pero no fue), desvía el dinero del grupo legislativo a las giras de Andrés Manuel. Y sus capítulos cantinflescos o chimoltrufios de esta semana, el dinero que colectaba era para el rescate del secuestrado delegado de Conafor, y que el dinero se lo había entregado el diputado del PRI, Juan Nicolás Callejas, quien al enterarse de la implicación que hacía Eva la desmintió. Y en una salida de autentica caradura, Eva se limitó a decir que ella no dijo lo que dicen que dijo. Que no era Callejas el que le entregaba el dinero, aunque ella sí recolecto para el rescate, se lo dio a la familia del secuestrado.

¡Vaya diputados!, esta legislatura se ve en el peor nivel de preparación, oficio, compromiso y ética política. Y eso que las ha habido ineptas, serviles y deshonestas.