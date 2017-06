Dale Dale – Sergio Hernández se “mancha” para cubrirse

Sergio Hernández se “mancha” para cubrirse

Ha habido diputaciones carentes de oficio político y legislativo, pero sin duda la actual legislatura panista se destacará por la falta de preparación de sus integrantes, que en su mayoría son sólo “políticos” advenedizos. En el grupo de los panistas en pocos meses se han dejado al descubierto que quieren ser peores que los priistas o mejores, pero para la transa, como diría la canción “Si nos dejan”, y vaya que los están dejando, pues como se reparten el pastel en porciones, según los jefes externos de los grupos internos que existen y donde los recursos se reparten discrecionalmente de acuerdo a como les ordenan estos jefes, por supuesto con cero transparencia.

Pero no necesitan fuego enemigo, con el que entre los mismos panistas tienen es suficiente y se ve que la red que tienen tejida en la legislatura local no parte en sí o depende de Sergio Hernández, quien fue puesto como coordinador de la bancada blanquiazul por ser a modo e incondicional de José Mancha, el dirigente del PAN en el estado y quien le ha sido un inmejorable negocio estar ahí despachando desde afuera, por eso ni peleó una posición de gobierno, desde ahí se ve que ordeña sus distintos peones que tiene colocados.

Para Mancha la pasada elección se ve que ha sido de sus negocios más fructíferos que ha tenido, pues las candidaturas edilicias que tuvo en su mano definir le dieron frutos que espera que una vez que entren en funciones le toque su “moche” proporcional, como los panistas llaman a los “bisnes”, cuando reciben dinero a cambio de favores políticos o del gobierno.

La línea directa de Sergio Hernández es la dirigencia estatal, por ello lo quieren sostener ahí y le metieron a manejar los dineros de la legislatura a Chico Fuentes, no sólo porque ya conocía el manejo luego de ser diputado local, sino porque de ahí sale una mensualidad para el PAN estatal, pero como cooperación voluntaria del dirigente por ser de su grupo político, lo que habría que ver es si el fuego que tiene abierto la también legisladora Cynthia Lobato lo está haciendo sola o por mandato de alguien, que conociendo las tenebras del palacio no sería nada raro que ya se anden abriendo camino para el 2018.

La garra de garrido

Muchos actores políticos del PRI andan viendo para donde corren o donde se acomodan, algunos lo intentarán en alguno de los escasos municipios que se ganaron, pero otros se acomodan en alguno de los partidos satélites del PRI para esperar que las cosas mejoren, sin dudarlo.

Unos de los más hábiles que anda por ahí, rápido y veloz para cambiarse de camiseta y de jefe, siempre con lealtad a “prueba”, es el caso del ex diputado local Francisco Garrido, quien comenzó su carrera política al lado de Dante Delgado, cuando su partido se llamaba Convergencia, para luego pasarse con los que se escindieron formando el AVE, un partidito local que se usó para fracturar al partido de Dante en el estado, Garrido se quedó en la anterior legislatura con la única curul plurinominal que le regalaron al AVE, raudo se convirtió al duartismo, y se convirtió en poderoso y millonario diputado, presidente de la Comisión de Hacienda y cabeza de una fracción de un diputado, él mismo solamente.

También anduvo pegado al senador Pepe Yunes, pero viendo que no fluía la motivación, dejó la camiseta pepista. A la caída del último gobierno estatal priista se convirtió en “fidelista” tardío, andando pegado al hijo diputado verde de Fidel, Javier Herrera Borunda, dizque operando para el Verde Ecologista, así que no fue nada raro verlo prácticamente encabezando la marcha de festejo con Bogar Ruiz, alcalde electo de Alvarado, por el PRI-Verde, a quien sin duda le pasará a cobrar la factura.

Pero al mismo tiempo también se viste Garrido con el uniforme del equipo del senador Héctor Yunes, en donde rápidamente desplazó a los viejos” hectoristas” y se puso a la cabeza de las relaciones publicas y políticas estatales del senador Yunes Landa, ¡Cuánto durará Garrido con Héctor? ¿Y a qué costo? Se aceptan apuestas.