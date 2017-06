Mentiras, dichos de Eva Cadena: Callejas

Carlos Alvarado

“No sé por qué me están involucrando”, afirmó el coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso Local, Juan Nicolás Callejas Roldán, al rechazar haber aportado y recolectado dinero para entregar a Eva Cadena y que se apoyara a la familia del ex gerente de Conafor en Veracruz, Martín Gelasio Castillo Calipa, quien se encuentra desparecido desde principios de año.

Lo anterior luego de que la diputada Eva Cadena alegara que el recurso que recibió en el tercer video exhibido, no fue para hacer un dictamen a modo, sino para pagar el rescate del funcionario federal presuntamente secuestrado.

“Decirles categóricamente que no estoy involucrado, no hemos dado nada, no tenemos el recurso para darlo y no sé por qué me están involucrando en un asunto tan delicado. Nosotros no apoyamos para nada y lo digo claramente”.

Indicó que las autoridades estarán encargadas de investigar los señalamientos de la diputada exintegrante del Grupo Legislativo de Morena, y se dijo dispuesto a colaborar con la información que se requiera a fin de aclarar las dudas.

“Viene otro proceso electoral en puerta y tenemos que ir abonando hacia el futuro de Veracruz. Ya las autoridades competentes tendrán que analizar cualquier situación, primero tendrían que probar que es verdad y estamos dispuestos a aclarar cualquier situación, no tenemos ningún problema”.

Finalmente Callejas Roldán hizo un llamado a sus compañeros legisladores a que se pongan a trabajar en los temas que interesan a Veracruz y dejen de lado los conflictos internos.

“Invitar a todos los diputados ya a que nos dediquemos a legislar, que nos dediquemos a hacer nuestro trabajo, en lugar de estar en dimes y diretes, sino que nos dediquemos a hacer lo que nos mandató el pueblo veracruzano, que es a legislar a favor de Veracruz y ver cómo ayudamos a salir de la crisis al estado”, concluyó.