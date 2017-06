No hay disposición para transparentar deuda pública

Carlos Alvarado

El diputado local perredista, Sergio Rodríguez Cortés afirmó que “no existe disposición del ejecutivo para transparentar la información de la deuda pública de Veracruz”. Además indicó que la comisión de la verdad no tiene vigencia y hasta que no concluya el objeto de su creación, es que no podrá desaparecer.

Afirmó que “los representantes administrativos de la Secretaria de Finanzas no han dado la información y no existe disposición del ejecutivo para transparentar la información de la deuda pública de Veracruz, esa es la realidad”.

Añadió que “nosotros de entrada le decimos al representante de Canacintra que la comisión si ha sesionado, han sido únicamente para tratar de alguna u otra manera hacer conciencia con la Secretaria de Finanzas para que nos pueda dar una respuesta puntual sobre los trabajos que tiene esta comisión”.

Además indicó que “respecto al reglamento de la comisión mientras no se finiquite el motivo de su integración, puede seguir operando sin ningún problema, solo necesitamos que la secretaria de finanzas nos otorgue la información”.

Rodríguez Cortés manifestó que “hemos revisado el acuerdo de los cinco meses que se estableció en el acuerdo del pleno, pero el reglamento del congreso nos dice que una comisión especial no concluye hasta que se cumpla su objeto fundamental y en este caso no se ha cumplido el objeto por la falta de transparencia y compromiso de la secretaria de finanzas.

Por ello el legislador señaló que “de manera constitucional cuando un funcionario se niega a dar información no existe una sanción grave, solo un llamado a misa, un exhorto, y creo que debemos reformar la constitución local para establecer sanciones claras a quienes no cumplen sus funciones y si bien no tenemos la facultad de nombrar a los secretarios, si podemos removerlos por su incumplimiento y exista transparencia y rendición de cuentas del poder ejecutivo”.

Finalmente aseguró que “la primera presión que debemos hacer como legisladores es decir abierta y públicamente que este gobierno no es congruente con lo que dice, ya que por un lado presentamos la ley anticorrupción, hablamos de que no somos iguales al gobierno anterior, señalamos sus omisiones y por otro lado no le damos la fortaleza al legislativo, no le damos el respeto al legislativo, en el tema del control de fiscalización y transparencia de la deuda publica”.