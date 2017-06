Dale Dale – OSO… RIO

OSO… RIO

Otra visita del secretario de gobernación, parece que le gusta mucho a Miguel Ángel Osorio Chong visitar el estado, lo cual sería también un gusto para los veracruzanos, si no fuera porque los resultados del trabajo del secretario de Gobernación son muy negativos en el territorio veracruzano, pero no estamos solos en lo mal que va la seguridad, casi todo el país anda igual, pero los homicidios, secuestros y extorciones atribuibles a la delincuencia organizada en Veracruz se han disparado de unos meses a la fecha.

En el mismo lugar en donde se realizó el acto de ayer del secretario de gobernación, el municipio de Boca del Río, se han dado varios actos de demostración de fuerza y poder criminal de las bandas de delincuentes que asolan la región, cuando menos dos veces han sido tirados cadáveres por racimos de personas ejecutadas. Hace menos de un mes el general retirado Cordero Luqueño, quien se desempeñaba como Director de Seguridad y Tránsito del municipio anfitrión, Boca del Río, presentó su renuncia después de que fue levantado en pleno boulevard Miguel Alemán en el centro del municipio, su secuestro fue expres, sólo lo retuvieron unas horas, pero fue suficiente para que se dispararan todas las alertas y todos los cuerpos de seguridad, federales y del estado se movilizaron para encontrarlo. Afortunadamente al poco tiempo apareció el general, luego, al día siguiente el militar dio la versión de que no existió secuestro, “que se atravesó un vehículo a su camioneta” en donde se transportaba acompañado de tres colaboradores y que como le impidieron continuar circulando “se bajó, abordó un taxi que pasó por ahí y se fue a su casa”. El general tardó tres horas en reportarse, por lo que provocó la alarma de todos. Sería de risa la versión del ex funcionario de Boca del Río, si no fuera porque se trata de un hecho delictivo muy grave.

Osorio Chong, no ofreció respuestas ni explicaciones para los veracruzanos sobre el desbordamiento de la violencia delictiva, en esta ocasión no ofreció su única justificación sobre el crecimiento de la criminalidad en México, que es que las autoridades estatales, es decir los gobernadores, no ayudan en el combate al crimen, que dejan todo en manos del Gobierno Federal, es la misma excusa que daba hace seis años el gobierno del panista Felipe Calderón.

Más que visita de trabajo precampaña

Para lo que sí le sobró el tiempo a Osorio fue para tomarse selfies y posar con quienes se lo pidieron en la reunión, en la que se trató de exponer la disposición del Gobierno Federal de combatir con más eficiencia la violencia de género, para reducir los feminicidios, lo cual es muy encomiable, pero si se realiza con la misma ineficiencia con la que el Gobierno Federal ha tratado de contener los otros delitos de alto impacto que sufrimos todos los mexicanos, no debemos esperar resultados que valgan la pena.

Este funcionario, Miguel Osorio Chong, es supuestamente el que mejor sale en las encuestas para la candidatura a la presidencia del año próximo, un fracasado en la tarea más importante en la que Peña Nieto se comprometió.

Ya podemos visualizar lo que le espera al PRI si el candidato es Osorio, a los candidatos de los otros partidos les haría muy felices enfrentar al muy limitado e ineficaz secretario de Gobernación.

Otra ola contra duartistas

Ya anda anunciando la Fiscalía estatal que va tras Gómez Pelegrín, el penúltimo secretario de Finanzas del sexenio pasado. Pero de ahí a que lo encuentren sí va a estar difícil, aunque si tanto lo anuncian es que no lo han de querer agarrar, si lo quisieran lo habrían mandado a detener sin decir agua va, como han hecho con otros aún teniendo acuerdo, ya Gómez Pelegrín anda guardado por si se les ofrece quererlo mandar a Pacho Viejo.

Pero el que sí anda ya preocupado es el ex multi funcionario y ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, quien es de los que aparece en la lista negra de los próximos buscados, ya no sabe el ex funcionario si seguir buscando a Yunes Linares para ofrecerle lo que tiene de datos, si es que se guardó algo o si mejor poner tierra de por medio por si las dudas, así que el miedo no anda solo y como no tiene fuero, más les vale a los ex funcionarios litigar desde lejos sus posibles requerimientos judiciales.